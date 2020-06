TAR Bari ha deciso che è da rifare la graduatoria Unica regionale PSR PUGLIA – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.

Con sentenza 10/06/29 n. 831 il Tar Bari ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Francesco Fina nell’interesse di un’azienda agricola ed ha annullato la graduatoria del PSR PUGLIA, Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.

Il ricorrente, escluso dalla graduatoria e dalla ripartizione del Fondi PSR, aveva impugnato la graduatoria unica regionale, lamentando l’ingiusta valutazione conseguita e la disparità di trattamento con cui l’Autorità di Gestione PSR aveva proceduto alla valutazione della propria domanda di partecipazione alla gara.

Accogliendo le tesi del difensore, i Giudici Amministrativi, hanno annullato gli atti impugnati,

ritenendo che “l’’Amministrazione regionale avrebbe… dato corso ad un’istruttoria soltanto parziale, peraltro in assenza di criteri e parametri oggettivi, ai quali ancorare l’espletamento di tale attività”.

L’Avvocato Fina esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando come il Tar Puglia abbia accolto integralmente le nostre tesi difensive avanzate in giudizio nell’interesse del cliente e tese a censurare il comportamento dell’Autorità di Gestione nella parte cui aveva falsato la parità di valutazione e giudizio tra i vari concorrenti.