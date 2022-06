Covid, ancora 2 tamponi positivi nel sud Salento: c’è anche un residente di Uggiano. 3 nuovi casi a Nardò

PUGLIA – Anche oggi, martedì 28 luglio 2020, c’è un nuovo positivo nel sud Salento, un nuovo contagiato, classe ‘41, di Uggiano La Chiesa e un uomo di Martano. Con la famiglia di 3 elementi di Nardò i casi salgono a 5. Lentamente i nuovi casi si stanno espandendo nel Salento: sono coinvolti nuovamente i Comuni di Lecce, Nardò (dove 3 individui di un nucleo familiare sono risultati positivi), Surbo, Squinzano, Uggiano la Chiesa (anche se sulla cartina della protezione civile di oggi il Comune è ancora senza positivi perché è stato appena scoperto il nuovo contagio), San Cesario, Calimera, Zollino, Carpignano Salentino (dove sono stati riscontrati diversi casi negli ultimi giorni, partendo dal contagio del medico), Otranto, Santa Cesarea Terme, Sternatia, Martano, Poggiardo, Specchia, Parabita, Copertino e Bagnolo del Salento.

Oggi in Puglia sono stati registrati 2772 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati riscontrati 7 casi positivi: 2 in provincia di Foggia, oltre ai 5 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati i decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 233.247 test.

Link Sponsorizzato



3963 sono i pazienti guariti.



82 sono i casi attualmente positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4596 così suddivisi:



1.502 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1183 nella Provincia di Foggia;

547 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Link Sponsorizzato

AGGIORNAMENTO: 3 CASI A NARDÒ

Nel pomeriggio il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha comunicato la notizia di tre nuovi contagi nella sua città.

“Il sistema di prevenzione della nostra Regione funziona ma è importante non abbassare la guardia – spiega il primo cittadino- Tre nostri concittadini rientrati domenica dall’estero sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato nella giornata di ieri. Si tratta di un intero nucleo familiare: marito, moglie e bimbo. Da domenica sono in quarantena presso la loro abitazione e non hanno avuto contatti con nessuno. Li ho sentiti telefonicamente. Stanno bene e ho espresso loro tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Non c’è da abbassare la guardia, evidentemente. Richiamo tutti al senso di responsabilità e alla massima attenzione”.

AGGIORNAMENTO CASO DI MARTANO

Anche Sindaco di Martano,

Fabio Tarantino, annuncia su Facebook il nuovo caso di covid in paese, ma non lo ha saputo ufficialmente dall’Asl: il diretto interessato lo ha contattato. “Oggi 28 Luglio 2020, pur non avendo ricevuto comunicazione ufficiale in merito ai nuovi casi Covid-19 accertati su persone residenti nel Comune di Martano, devo comunicarvi che un concittadino mi ha contattato per avvisarmi del contagio di un componente della sua famiglia.

Fortunatamente, la fitta rete di contatti che abbiamo creato con tutta la cittadinanza ci consente di conoscere in tempi quasi immediati lo stato di salute dei nostri concittadini.

Con la famiglia e con il personale sanitario stiamo ponendo la massima attenzione nella ricostruzione della rete di rapporti amicali e di parentela con frequentazione negli ultimi quindici giorni in modo da informare e proteggere tutti gli eventuali interessati, oltre che a creare le condizioni migliori per spezzare il contagio e non fare diventare un singolo caso un focolaio.

Invito tutti i concittadini alla massima prudenza, al rispetto delle regole del distanziamento sociale e all’utilizzo della mascherina oltre che a lavarsi spesso le mani.

La situazione è sotto controllo e attendiamo comunicazioni ulteriori e aggiornamenti dalle fonti ufficiali su eventuali sviluppi futuri”.