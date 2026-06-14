Notte di fuoco nel Capo di Leuca, quattro auto avvolte dalle fiamme lungo la litoranea

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Notte di fuoco a Gagliano del Capo, dove un incendio ha coinvolto quattro autovetture parcheggiate lungo la provinciale 358. Due mezzi sono stati completamente distrutti dalle fiamme, altri due hanno riportato danni.

L’allarme è scattato nelle ore notturne. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che, al suo arrivo, ha trovato due veicoli completamente avvolti dal fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di domare rapidamente il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

A essere completamente distrutte sono state una Fiat 500 e una Dacia Sandero. Danni parziali, invece, per un’Alfa Romeo 159 e un’Audi A4, raggiunte dal forte calore sprigionato dall’incendio.

Concluso l’intervento, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tricase e il comandante della stazione di Gagliano del Capo, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.

Sono tuttora in corso le verifiche per chiarire l’origine del rogo e determinarne le cause.