SAN DONATO (Lecce) – Il Comune di San Donato continua a intercettare risorse pubbliche, siglando un altro importantissimo risultato per l’amministrazione guidata dal Sindaco, Alessandro Quarta, con l’ottenimento del finanziamento di 100.000,00 euro per il Parco dello Sport, della Musica e della Cultura, nell’ambito degli interventi finanziati dalla Regione Puglia volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali.

“Da subito – spiega il Sindaco – una priorità della mia amministrazione è stata il recupero degli impianti sportivi di via Galugnano. Si tratta di un polo unico nel panorama salentino per le sue potenzialità e per la vastità dell’impianto con la presenza di un Palazzetto e diversi campi di gioco in ogni disciplina sportiva, da anni non più fruibili. L’anno scorso è stata avviata un’intensa attività di pulizia dell’area retrostante il palazzetto e di messa in sicurezza dello stesso in attesa di un suo recupero. L’estate scorsa sono stati organizzati da associazioni locali eventi musicali di grande rilievo che hanno visto la partecipazione di migliaia di visitatori.

Questo nuovo finanziamento è dunque un ulteriore step verso il completamento del Parco dello Sport, della Musica e della Cultura, un polo multifunzionale in grado di fungere da vero e proprio attrattore per il territorio.

L’intervento finanziato consentirà di recuperare, rendendoli finalmente fruibili a tutti, i campi da tennis, basket, calcetto, ripristinare gli spogliatoi ed eliminare le barriere architettoniche. Il complesso diventerà così un polo di aggregazione sociale, culturale e sportiva. Ulteriori interventi sono stati previsti nel parco per renderlo pienamente disponibile. Siamo in attesa, inoltre, dello scorrimento della graduatoria del finanziamento (ammesso tra i finanziabili) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede il completo recupero dell’area.”

Orgoglio e soddisfazione anche per il consigliere con delega allo sport, l’avv. Riccardo Pellegrino. “L’intervento consentirà inoltre la realizzazione di un campo di boccia paralimpica che ospiterà i campioni del settore. Il Parco ora sarà, oltre agli spazi urbani giù usati, la cornice ideale per la manifestazione “lo Sport di tutti – oltre ogni barriera”, evento divenuto di rinomanza nazionale.”