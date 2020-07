Irrompe armato in tabaccheria e rassicura la vittima: “Stai tranquilla”. Poi fugge con 800 euro

PRESICCE ACQUARICA (Lecce) – Bandito solitario in azione all’alba nel basso Salento, irrompe in una tabaccheria e fugge con circa 800 euro.

L’assalto armato si è verificato poco dopo le 5 del mattino lungo Corso Dante, all’incrocio con via Parco delle Rimembranze, nei pressi della sede del Comune, quando il malvivente si è introdotto nella rivendita “Smoking” cogliendo di sorpresa la moglie del titolare, che in quel momento si trovava da sola.

Col volto coperto da occhiali da sole, mascherina protettiva ed un berretto, il rapinatore si è presentato armato di cacciavite, ma ha subito “rassicurato” la donna dicendole di “stare tranquilla”, per poi dirigersi dietro al bancone ed aprire il cassetto del registratore di cassa, da cui ha prelevato tutti i contanti. La somma, come detto, non ammonta a più di 800 euro.

Il bandito – che indossava anche dei guanti in lattice per non lasciare impronte ed un maglione con maniche lunghe, forse nel tentativo di nascondere qualche vistoso tatuaggio che potesse “tradirlo” e consentire la sua identificazione – si è poi dileguato prima dell’arrivo dei carabinieri.

L’attività rapinata non è dotata di telecamere di sicurezza. Al vaglio degli investigatori la presenza di altri “occhi elettronici” presenti nella zona, i cui filmati possano aiutarli ad individuare l’autore della rapina, la sua via di fuga ed eventuali complici.