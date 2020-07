Gabriel 6,5: non è chiamato agli straordinari come solitamente avviene. Il Cagliari ha il fiato corto ma quando riesce ad arrivare dalle sue parti lui risponde presente.

Donati 6,5: solita prestazione attenta e tatticamente perfetta. Questa volta spinge un po’ meno del solito ma ci sta dopo tutte queste partite consecutive. Contro la Fiorentina, giocando a sinistra, magari arriverà il suo primo gol.

Paz 6: nessuna sbavatura come centrale ombra di Lucioni.

Lucioni 7: il migliore dei giallorossi. Puntuale e aggressivo su Joao Pedro e Simeone, riesce spesso nell’anticipo uscendo palla al piede con eleganza.

Calderoni 6: non sembrava in forma come contro la Lazio ma nemmeno la versione “cugino” delle precedenti partite. Sino a quando è rimasto in campo si proponeva in attacco anche se dava l’impressione di essere a corto di energie. L’infortunio al flessore potrebbe tenerlo fuori sino alla fine del campionato. Non ci voleva.

Rispoli 5,5: troppo poco per lui che ha meno minuti nelle gambe.

Mancosu 6: ha cercato il gol contro il suo Cagliari su calcio piazzato forse in maniera eccessiva. Però come sempre offre il suo apporto in più ruoli giostrando nel finale da “falso nueve”.

Petriccione 6: riesce a schermare la difesa e spesso anche a rincorrere Naingolan prima e Ragatzu dopo. In fase di costruzione, però, vede linee di passaggio rispetto ad altri suoi compagni più adatti di lui al ruolo di play.

Barak 6,5: in crescita. Basta vedere come calcia in porta, finalmente con potenza e “troppa” precisione. Può essere una delle armi in più per questo finale di stagione, sperando che gli infortuni passino lontano da lui, anche dai suoi compagni in realtà. E basta!

Saponara 6: come sopra. Però avrebbe dovuto sfruttare al meglio l’occasione del primo tempo. Sicuramente vederlo in crescita fa bene sperare.

Babacar 5: non gioca male, anzi. È molto più in palla rispetto alle precedenti partite, però l’errore del primo tempo quando ho colpito il palo a porta vuota pesa come un macigno sulla partita. Ci si augura solo su quella.

Falco 5,5: bene ma non benissimo. In palla e propositivo però sul voto non può non pesare l’occasione gol che avrebbe potuto sfruttare decisamente meglio. Speriamo non sia nulla di grave nemmeno per lui.

Farias 6: contro la sua ex squadra avrebbe dovuto offrire una prestazione più importante, invece non riesce mai a trovare lo spunto giusto per fare male alla difesa rossoblù.

Liverani 6,5: la squadra è viva e le occasioni le crea. Se poi Saponara, Falco e soprattutto Babacar non riescono a buttarla dentro non può essere colpa sua.