Michele Emiliano ha firmato un’ordinanza nella quale è previsto che sagre, feste e fiere locali riprendano. Una buona notizia per la Puglia, sia perché questo è sintomo che l’emergenza Covid sta continuando a rientrare, sia per gli ambulanti che finalmente potranno ricominciare a lavorare. Ma perché gli stadi, luoghi all’aperto come le piazze, restano chiusi?

Il consigliere della Lega al comune di Lecce Severo Martini definisce il comportamento del presidente irrispettoso verso i tifosi, soprattutto verso gli abbonati.

“Apprendiamo che Emiliano ha reso noto che da domani, venerdì 3 luglio, sarà consentito lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali in tutto la Puglia – dice Martini – Naturalmente è una bella notizia soprattutto per chi in questo settore ci lavora, ma perché lasciare ancora chiusi gli stadi? E questo anche dopo la richiesta dell’US Lecce di poter riaprire? E’ assurdo che Emiliano si sia preoccupato di firmare un’ordinanza per la ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere e non abbia pensato a rispondere anche al mondo del calcio. Assurdo e irrispettoso nei confronti degli abbonati che a Lecce sono circa 18mila e che non possono usufruire di un servizio che loro hanno già pagato. Se il rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida regionali si può garantire durante una sagra conclude il consigliere – non comprendo perché non si possa garantire anche sugli spalti”.