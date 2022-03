Calci e pugni al fratello, in manette un 21enne

Calimera (Lecce): Prima le offese e poi i calci e i pugni: finisce in manette un 21enne di Calimera, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Il giovane, fermato in flagranza di reato, in evidente stato di alterazione psico fisica, si è scagliato contro il fratello.

Sono stati i familiari ad allertare le forze dell’ordine e nonostante la presenza dei militari io 21 enne ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti della madre.

Per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere di Borgo San Nicola.