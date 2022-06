Covid, 9 nuovi positivi a Lecce: vengono dall’Albania, Malta e Milano. 20 casi in Puglia

PUGLIA – Doccia fredda in provincia di Lecce, dopo una breve tregua: sono 9 i nuovi positivi nel Leccese. I nuovi paesi toccato dal covid sono Nardò, Galatone Lequile e Lizzanello. Surbo, lecce e Otranto passano nella fascia da da 11 a 20 attuali positivi. Poggiardo e Santa Cesarea Terme restano nella fascia da 6 a 10. Oggi, martedì 18 agosto 2020, il bollettino epidemiologico riporta 2644 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus eseguiti nelle scorse 24 ore. Sono stati registrati 20 casi positivi in Puglia: 4 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 2 in provincia di Foggia; 9 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione. Non sono stati registrati decessi. “I casi registrati oggi in provincia di Lecce riguardano: 3 persone arrivate dall’Albania;

2 persone rientrate da Malta (tra cui un ragazzo di Merine (frazione di Lizzanello); un cittadino straniero presente sul territorio provinciale; una persona arrivata da Milano; una persona arrivata dalla Francia; un caso sintomatico per il quale sono in corso le indagini epidemiologiche. Il nostro Dipartimento di Prevenzione prosegue le indagini epidemiologiche per individuare precocemente eventuali nuovi casi e tracciare i contatti stretti. Sottolineo l’importanza dell’autosegnalazione sul sito della Regione Puglia per chi arriva da fuori Regione e dall’estero”.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 270938 test.

3987 sono i pazienti guariti.

340 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4882 così suddivisi:

1593 nella Provincia di Bari;

394 nella Provincia di Bat;

681 nella Provincia di Brindisi;

1270 nella Provincia di Foggia;

619 nella Provincia di Lecce;

290 nella Provincia di Taranto;

35 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DIRETTORI GENERALI ASL

Dichiarazione DG Asl Bari Antonio Sanguedolce:

“Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 4 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Per 3 di questi è stato necessario il ricovero ospedaliero presso il Policlinico. Il quarto caso è stato rilevato in fase di triage in una nostra struttura sanitaria”.

Dichiarazione DG Asl Lecce Rodolfo Rollo:

Dichiarazione del Dg Asl BT Alessandro Delle Donne:

“I 4 casi registrati oggi riguardano un bambino di 6 anni asintomatico, già in isolamento a casa per contatto stretto con un caso positivo covid; una persona per la quale sono in corso le indagini epidemiologiche; un giovane rientrato da Malta; una persona arrivata dall’Albania. In questi ultimi due casi é stata fatta correttamente autosegnalazione sul sito della Regione”.

Dichiarazione del Direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla:

“Sono 2 i nuovi casi di persone positive al COVID 19 registrati oggi in provincia di Foggia. Si tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, tutti in buone condizioni di salute. I 2 casi sono collegabili a focolai preesistenti ed individuati a seguito della effettuazione dei tamponi sui contatti stretti”