Covid, 9 nuovi positivi in Puglia: 4 leccesi, tra cui un decesso. Il SARS-CoV-2 continua a circolare

PUGLIA – Lecce, Surbo, Otranto, Poggiardo e Santa Cesarea passano nella fascia da 6 a 10 nuovi positivi nella mappa epidemiologica regionale della protezione civile. L’ultimo tampone positivo riguarda un 63 enne leccese. La curva del contagio cresce, anche se lentamente. Oggi, sabato 8 agosto 2020, sono stati registrati 1.561 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9 (nove) casi positivi: 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia.

È stato registrato un decesso in provincia di Lecce: si tratta di uno dei due positivi di Zollino, un ottantenne che era già affetto da altre problematiche e che è morto in mattinata. L’uomo è stato ricoverato al DEA nei giorni scorsi, ma il covid è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Tra i contagiati che il Corrieresalentino ha anticipato ieri ci sono un neonato, un bimbo di 2 anni e un 27 enne: sono i contatti della coppia che ha scoperto ieri di avere contratto il virus (nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 agosto 2020, sono arrivati i risultati dei tamponi).

Nessuno dei cinque leccesi presenta un quadro preoccupante (sono asintomatici). In due giorni nella provincia di Lecce siamo già a quota 7 contagi, calcolando le due donne di Specchia e Santa Cesarea.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 254.939 test.

3973 sono i pazienti guariti.

178 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.705, così suddivisi:

1.526 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

676 nella Provincia di Brindisi

1.224 nella Provincia di Foggia;

584 nella Provincia di Lecce;

282 nella Provincia di Taranto;

31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.