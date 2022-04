L’ex sindaco di Monteroni, Lino Guido in campo con Fitto: “Troppe tasse in Puglia e aiuti alle imprese flop”

Lino Guido torna in campo per la corsa al Consiglio regionale del 20 e 21 settembre al fianco di Raffaele Fitto, dov’è sempre stato, con l’unica lista del presidente: “La Puglia Domani”. Dopo una lunga esperienza da sindaco di Monteroni e consigliere provinciale, è pronto a mettere in campo le sue idee e la sua esperienza. Lino Guido è un commercialista, esperto di consulenza aziendale e marketing, laureato in Economia e Commercio, esperto di fisco e di lavoro. L’ex sindaco ha già preparato le sue proposte per rilanciare il mondo del lavoro e delle imprese. “Voglio dare uno slancio nuovo a questa Puglia così ferma dal punto di vista economico e lavorativo – spiega – Vorrei poter dare una mano per correggere tutte le storture a cui ha dato vita il centrosinistra: in primis il microprestito, che riempie di dubbi sul futuro le aziende invece di aiutarle a uscire dai guai del passato. C’è da lavorare tantissimo sul tema delle tasse, perché in Puglia si pagano troppe tasse: lo abbiamo fatto dal punto di vista professionale sul piano istituzionale. La Regione ha spinto la pressione fiscale ai massimi livelli, persino sulla benzina, per pagarsi i suoi carrozzoni. C’è tanto da fare per famiglie e imprese: non possiamo andare avanti così. Bisogna impegnarsi, con una visione seria, dal punto di vista del lavoro e bisogna aiutare le imprese a programmare il proprio futuro”. Lino Guido propone un fondo di rotazione per donne e ragazzi sotto i 35 anni che non hanno accesso facile ai fondi bancari: “La Regione può essere ente propulsore di buone iniziative imprenditoriali che hanno solo bisogno di un piccolo aiuto”. Le idee, la passione sono quelle di sempre: Lino Guido, con la sua squadra, fatta anche di tanti amministratori locali radicati sul territorio salentino, vuole fare la differenza in questa partita.

Link Sponsorizzato