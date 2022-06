Salva due ragazzini che stavano annegando, salentino diventa un eroe nazionale

Ostia (Roma)/ Cavallino (Lecce): Salva due ragazzini che stavano per annegare e diventa un eroe: è un salentino il protagonista di questa vicenda ed esattamente un militare di Cavallino.

Si chiama Andrea Caricato ha 25 anni ed è in servizio presso lo stabilimento balneare Ra.Lo.Ce. di Ostia come bagnino. Ha avvistato i due ragazzini di 13 e 14 anni che, al largo, si sbracciavano e che stavano per essere inghiottiti dalle onde e dalla corrente. Senza pensarci, subito si è lanciato per salvarli. Li ha raggiunti con il pattino remando con tutte le sue forze contro la corrente, fino a raggiungere i due bambini.

Poi li ha afferrati e trasportati fino a riva mettendoli così in salvo. Andrea, dopo questo doppio salvataggio è diventato un eroe nazionale. Il 25enne salentino ha dichiarato di aver provato un’emozione indescrivibile nell’abbracciare e portare in salvo i due bambini.