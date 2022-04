Scandalo Protesi&Mazzette: rimane in carcere funzionaria Asl Carmen Genovasi

SAN PIETRO IN LAMA (Lecce) – Rimane in carcere Carmen Genovasi, la responsabile dell’Ufficio Protesi dell’Asl di Lecce, accusata di aver intascato mazzette in cambio di prescrizioni e finita in manette l’11 giugno scorso. Il Tribunale del Riesame (Presidente Valeria Fedele) ha rigettato l’appello discusso in giornata dalla difesa rappresentata dagli avvocati Carlo Sariconi e Simona Ciardo (fondato su un’attenuazione delle esigenze cautelari) dopo che il gip Giovanni Gallo aveva rigettato l’istanza di attenuare la misura dietro le sbarre con quella meno afflittiva dei domiciliari.

La Genovasi fu arrestata l’11 giugno all’interno del suo ufficio dai militari del Nucleo di Polizia Economica finanziaria della Guardia di Finanza dopo aver riscosso 850 euro mentre altri 3mila e 800 euro vennero trovati in casa. Nei guai finirono anche Giuseppe Bruno, 57 anni, di Galatina; Pietro Bonetti e Monica Franchini, 71 e 49 anni, tutti rappresentanti. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia la funzionaria confessò di aver intascato mazzette dai rappresentanti delle aziende produttrici delle protesi di ausili audiometrici per fronteggiare difficoltà economiche. Scriveva il gip sulla funzionaria 46enne originaria di San Pietro in Lama: “Costantemente dedita alla tutela degli interessi privatistici, per il cui soddisfacimento sacrifica, senza alcun pudore e senza remore l’interesse pubblico derivante dal proprio ruolo svilendo la dignità della funzione pubblica. Ciò ovviamente si ripercuote anche sul costo finale del presidio sanitario a carico dell’Asl comparativamente maggiore per la necessità del fornitore di coprire con il maggior prezzo il costo della tangente”.

L’indagine ribattezzata “Buste Pulite”, coordinata dai pubblici ministeri Massimiliano Carducci e Roberta Licci, dovrà approfondire anche altro sulla scorta delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la Genovasi mentre distruggeva alcune pratiche. Il sospetto è che la donna non abbia fatto tutto da sola ma che ci sia stato lo zampino di altre figure professionali. Per questo un secondo troncone si sta soffermando sul personale medico per accertare se la prescrizione di protesi per pazienti che hanno dichiarato di non averne mai fatto richiesta sia stata avanzata da qualche camice bianco. L’indagine, dunque, potrebbe riservare ulteriore sviluppi.