Ruba un’auto e minaccia il proprietario con una pistola: arrestato un 71enne

SQUINZANO (Lecce) – Ha sottratto l’auto a un concittadino e, quando la vittima lo ha rintracciato per chiederne la restituzione, lo ha minacciato puntandogli contro una pistola. L’episodio, avvenuto a Squinzano, si è concluso con l’arresto dell’anziano grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina.

In manette è finito Bruno Vitale, 71enne del posto, soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 71enne si sarebbe impossessato dell’utilitaria di un giovane artigiano locale. La vittima, tuttavia, è riuscita a localizzare in tempo reale la posizione del proprio veicolo grazie al sistema di geolocalizzazione GPS installato a bordo e si è recata sul posto nel tentativo di recuperare il mezzo.

Di fronte alla richiesta di restituzione, l’anziano ha estratto un’arma da fuoco a scopo intimidatorio, costringendo il giovane alla fuga.

L’artigiano ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112, permettendo l’arrivo sul posto dei militari dell’Arma, coordinati dal Capitano Alessio Fagotto.

Il fermo e la perquisizione

I Carabinieri hanno prontamente individuato e bloccato il pensionato. La successiva perquisizione personale e locale ha dato esito positivo, consentendo il rinvenimento e il sequestro della pistola utilizzata per le minacce.

Informata la Procura della Repubblica di Lecce e completati gli accertamenti di rito, Vitale è stato tratto in arresto con l’accusa di furto e minaccia aggravata. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dei arresti domiciliari presso la propria abitazione.