Lite con feriti e irregolarità: il Questore chiude una discoteca per 30 giorni

SALENTO. Trenta giorni di sospensione della licenza per una nota discoteca del litorale ionico leccese. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed è stato notificato all’amministratore della società che gestisce il locale da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

La sospensione è stata adottata come misura preventiva per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza degli avventori, dopo una serie di accertamenti scaturiti dalla violenta rissa avvenuta all’interno della discoteca lo scorso 13 giugno.

Durante l’episodio un uomo e un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni, sono rimasti coinvolti in un violento alterco. Due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Nardò. Al termine delle indagini, i militari della Compagnia di Gallipoli hanno ricostruito la dinamica dei fatti e proposto al Questore l’emissione del provvedimento di sospensione.

Successivamente la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme agli agenti del Commissariato di Nardò e ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, ha eseguito un’ispezione all’interno del locale.

I controlli hanno evidenziato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza antincendio e della gestione delle emergenze, oltre alla mancanza della documentazione obbligatoria prevista per garantire l’incolumità dei clienti. Per questo motivo i gestori sono stati diffidati dal proseguire l’attività fino alla completa regolarizzazione della posizione.

La sospensione della licenza tiene conto sia della gravità della rissa avvenuta nel locale sia delle irregolarità amministrative e strutturali emerse durante i controlli ispettivi.