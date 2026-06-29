Controlli straordinari della polizia: 2.691 persone identificate, sequestrata una pistola

SALENTO – Sono 2.691 le persone identificate e 1.111 i veicoli controllati nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore di Lecce, Giampietro Lionetti. Il bilancio comprende il sequestro di una pistola scacciacani priva del tappo rosso con munizioni, il recupero di hashish e cinque denunce a piede libero per diversi reati.

Le attività, finalizzate alla prevenzione della criminalità diffusa, al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza, hanno interessato nel corso della settimana il capoluogo salentino e i territori dei commissariati di Gallipoli e Nardò. A Lecce i controlli, svolti sabato 27 giugno, si sono concentrati nelle aree della movida e nei principali luoghi di ritrovo di giovani e minorenni, tra cui piazza Sant’Oronzo, il Convitto Palmieri, il Parco Galateo, la stazione ferroviaria e diverse vie del centro storico.

L’intervento più significativo è stato effettuato in piazza Carducci, dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto sotto i portici dell’ex Convitto Palmieri uno zaino abbandonato. All’interno sono stati trovati e sequestrati una pistola scacciacani senza tappo rosso, il relativo caricatore e una scatola di cartucce a salve Fiocchi con 49 colpi integri e uno esploso. Nella stessa zona sono stati inoltre sequestrati 1,72 grammi di hashish, a carico di ignoti.

L’attività di polizia giudiziaria ha portato anche a cinque denunce in stato di libertà. La Sezione Volanti ha denunciato un uomo del 1956 per incendio doloso, danneggiamento seguito da incendio e omessa custodia di armi. Il Commissariato di Galatina ha deferito un uomo del 1986 per accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona e tentata truffa. Il Commissariato di Taurisano ha denunciato un uomo del 1978 per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti durante la guida e un uomo del 1965 per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Al dispositivo hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine, i commissariati interessati, la Upgsp, la Divisione Anticrimine, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e la Squadra Mobile. Nell’ambito del servizio interforze la Polizia Locale di Lecce ha controllato alcune attività commerciali di via del Delfino, via Matteotti e via Malta, senza rilevare irregolarità nelle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.