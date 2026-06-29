Sicurezza stradale: controlli a tappeto su ciclomotori e bici elettriche a Lecce, scattano fermi e sequestri

LECCE – Continua la stretta della Polizia Locale sulla sicurezza stradale e la conformità dei veicoli leggeri in circolazione nell’area urbana. Nella mattinata del 26 giugno, gli agenti del Comando di Lecce, in collaborazione con i tecnici della Motorizzazione Civile, hanno condotto un servizio mirato di verifiche in piazza Angelo Rizzo, nei pressi di Porta Napoli.

I controlli sono stati effettuati con il supporto del banco prova dinamico SNAPNT V1212BS – TQ, un’apparecchiatura che consente di verificare in tempo reale le caratteristiche costruttive, le prestazioni velocistiche e i livelli di emissione sonora dei mezzi.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a verifiche tecniche e documentali 11 veicoli, tra cui 6 ciclomotori, 3 motocicli e 2 velocipedi a pedalata assistita. All’esito degli accertamenti sono state contestate 7 violazioni al Codice della Strada, delineando un quadro di diffusa irregolarità, con 2 sanzioni per omessa revisione periodica; 2 sanzioni a carico di ciclomotori modificati, capaci di superare il limite di velocità consentito di 45 km/h; 2 sanzioni per irregolarità tecniche su biciclette elettriche (velocipedi a pedalata assistita); 1 sanzione per alterazione di targa.

I provvedimenti amministrativi e penali scaturiti dai controlli hanno portato a due fermi amministrativi della durata di 60 giorni, due sequestri finalizzati alla confisca dei mezzi e all’apertura di un procedimento penale per il caso di contraffazione della targa.

I dati emersi dall’operazione evidenziano come oltre il 60% dei mezzi fermati non fosse in regola con le norme vigenti, confermando l’efficacia dei controlli integrati in un contesto di mobilità urbana in forte trasformazione.

“Il servizio svolto in Piazza Rizzo conferma quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sui veicoli leggeri che circolano in città”, ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, Donato Zacheo.

“Le irregolarità riscontrate evidenziano la necessità di verifiche costanti, soprattutto su ciclomotori e velocipedi elettrici, sempre più diffusi nell’uso quotidiano. La sicurezza stradale passa anche dal rispetto delle norme tecniche e amministrative: controlli come questo tutelano gli utenti della strada e contribuiscono a garantire una mobilità urbana più ordinata e responsabile. Continueremo a presidiare il territorio con servizi mirati e attività integrate”.