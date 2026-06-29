Regolamento sulla “movida” in vigore dal 10 luglio prossimo

E’ stato pubblicato il nuovo Regolamento su vivibilità, igiene e pubblico decoro, la cosiddetta “movida”. Entrerà in vigore il 10 luglio prossimo, decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione. Si può consultare sul sito del Comune di Lecce.
Gli interessati possono trovare anche i moduli per la presentazione della domanda e dei progetti per accedere alla premialità prevista dal Regolamento (Settore Attività produttive – Servizi alle imprese).
<Esprimo estrema soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici dell’Assessorato Attività produttive, dal consiglio comunale e dall’Amministrazione tutta per il raggiungimento di un obiettivo di mandato importante per regolamentare la fruizione delle zone più frequentate dai giovani, dai cittadini, dai turisti, le cosiddette aree della movida – dice l’assessore Maria Gabriella Margiotta – Mi auguro che la sinergia tra amministrazione comunale, esercenti e loro rappresentanti e figure di vigilanza possa garantire e tutelare il sano divertimento per tutti, da una parte, e il diritto dei residenti alla quiete, dall’altra>.
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