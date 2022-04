Scontro tra scooter e automobile, motociclista finisce il ospedale

È finito in ospedale con ferite su tutto il corpo un giovane motociclista coinvolto in un incidente sulla strada che da Torre Mozza porta a Lido Marini.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro avvenuto alle 21,00 circa. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’auto per cause ancora tutte da chiarire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del presidio di Torre San Giovanni. Il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, fortunatamente non grave.