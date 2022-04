Stabile inaugura un nuovo comitato a Merine e chiede a tutti una riflessione “sui disastri della sinistra”

Renato Stabile, ex sindaco di Lizzanello e consigliere provinciale, candidato con “La Puglia Domani”, unica lista del presidente di Raffaele Fitto, ha inaugurato ieri il comitato elettorale a Merine, in via Lecce. Tante le persone accorse, nel rispetto delle normative anti-covid e tanti gli amministratori radicati al territorio disposti a spendersi per questa battaglia. Tra qualche giorno l’ex sindaco aprirà un comitato anche a Lizzanello: l’idea è di incontrare persone, entrare nelle case e dialogare con i cittadini, come ha sempre fatto. I fallimenti del centrosinistra negli ultimi 15 anni, secondo Stabile, sarebbero già da soli sufficienti a scegliere il centrodestra. Negli incontri con gli elettori Stabile preferisce la discussione in piazza, paese per paese, casa per casa, per ricordare l’avanzata della xylella e i tanti guai delle imprese. “Mentre la devastazione avanzava Emiliano è rimasto fermo – spiega Stabile -Le imprese, dopo aver acceso i mutui in banca, si sono viste annullare i bandi già vinti. È un disastro da cui si può uscire solo cambiando passo e affidandosi ad amministratori capaci”.

