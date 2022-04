Tajani a Leverano per Aloisi, Forza Italia alla riconquista del popolo moderato

Forza Italia si spiana la strada nel centrodestra pugliese, con una lista piena di “big”, per fare largo al popolo moderato, anzi per riconquistarlo. L’europarlamentare forzista, Antonio Tajani, accompagnato dal segretario regionale Mauro D’Attis, sta percorrendo in lungo e in largo i borghi salentini, per spiegare che c’è un’alternativa al sovranismo di Salvini e Meloni. Il leader di Forza Italia ha voluto esserci a tutti i costi all’appuntamento di Leverano per l’inaugurazione del comitato del consigliere uscente Aldo Aloisi, di fronte alla villa del paese (in via Menotti, angolo via dei Tigli), perché ne conosce il peso elettorale e politico: presenti anche il senatore Rosario Giorgio Costa e Gaetano Messuti. “Forza Italia cresce in Campania e Puglia – avvisa Tajani – Stiamo attraversando tanti piccoli comuni e ovunque andiamo c’è tanto entusiasmo. Forza Italia sarà determinante per far vincere il centrodestra e Fitto. Abbiamo fatto una lista competitiva con tanti cavalli di razza, non c’è nessuno che porta l’acqua a qualcun altro: potenzialmente tutti hanno la possibilità di essere eletti in Consiglio regionale. C’è uno spirito di squadra: chi verrà eletto non dovrà dimenticare chi ha lavorato per la sua elezione candidandosi”.

Il leader forzista evoca il ruolo che aveva la DC nella Prima Repubblica: “un ruolo di stabilità e affidabilità che dovrebbe ereditare Forza Italia”. “L’area di governo, invece, corre divisa perché nessuno approva l’operato di Emiliano – attacca il leader forzista – A causa del governo nazionale, di quello regionale e della magistratura nessuno è stato in grado di affrontare con tempestività il problema Xylella: l’olivicultura pugliese rappresenta il 40 per cento di quella nazionale, quello che è avvenuto è gravissimo per tutta l’Italia. Ora bisogna lavorare per ricostruire paesaggio e produzione”.

È una campagna elettorale anomala, in piena estate, tra le paure del covid e la voglia di passare le giornate in riva allo splendido mare salentino. Ma l’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre prossimi merita molta attenzione, avverte Aldo Aloisi: “È in gioco il futuro di tutti noi. Ci battiamo strenuamente per portare al centro delle politiche regionali la soluzione ai problemi urgenti: sanità, Xylella, lavoro – ha spiegato Aldo Aloisi (cliccate sull’immagine per vedere le interviste ndr). Senza trucchi e senza inganni. A viso aperto. La Puglia è l’ultima Regione d’Italia per spesa del Psr con 1 miliardo e 600 milioni di euro non spesi e con una programmazione ferma al 33% della dotazione complessiva. E quel poco che è stato impegnato, ovvero il 33%, è bloccato perché la Regione Puglia ha sbagliato a redigere i bandi e ci sono i ricorsi amministrativi”. Insomma, tutto da rifare sul piano dell’agricoltura. Ma anche la sanità, secondo il candidato di Forza Italia, “è stata completamente smantellata”. Aloisi chiede per la Puglia un grande piano di rilancio delle imprese, con sgravi fiscali e incentivi. Per cinque anni, secondo il consigliere uscente di Forza Italia, “Emiliano a costruito un sistema di nomine per consolidare il suo potere: un poltronificio che gli consente di essere competitivo, ma questa volta il centrodestra è unito”.