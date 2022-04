“A nui tocca!”, il progetto di Leo Piccinno per l’agricoltura salentina e per la ricostruzione del paesaggio. Emiliano punta sulle risorse del Recovery fund

“A NUI TOCCA!” sono le parole in dialetto salentino che gli agricoltori utilizzavano per dire che bisognava rimboccarsi le maniche, dopo calamità naturali ed eventi sfavorevoli. Con questo motto, Leo Piccinno, scende in campo in rappresentanza del mondo dell’agricoltura, interconnesso con quello della ricettività e del turismo. Piccinno ha diretto dal 2008 al 2018 la Coldiretti provinciale, l’associazione agricola più rappresentativa del mondo agricolo e oggi ci mette la faccia in un progetto di rinascita paesaggistica e agricola del Salento. La presentazione ufficiale della sua candidatura per le prossime elezioni regionali della Puglia, nella lista “Emiliano sindaco di Puglia”, si è tenuta nella Masseria Stali di Caprarica di Lecce, impresa agricola di successo che coniuga tradizione e innovazione.

“Abbiamo bisogno di ossigeno, acqua e conoscenza – spiega Piccinno – L’agricoltura deve rinnovare il parco macchine. Il Recovery Fund sarà una grande occasione per la mole di risorse che arriveranno sul territorio. Dobbiamo puntare sulla rigenerazione agricola e paesaggistica dopo aver perso 9 milioni di piante. Stiamo perdendo ossigeno e sostanza organica per il terreno, ma noi siamo in campo per offrire un progetto che rimetta in piedi il Salento. Idee, percorsi organizzativi e piani per il recupero delle risorse: abbiamo gli strumenti per raggiungere l’obiettivo insieme a Michele Emiliano. Occorre ripristinare la bellezza del paesaggio salentino e possiamo farlo subito. Abbiamo lanciato l’idea dei 10mila ettari di dignità, puntando sul bosco nei terreni marginali, che restituiscono ombra, bellezza e ossigeno”.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, vede in Leo Piccinno un punto di riferimento per ripartire e puntare su idee di rilancio del mondo agricolo.

L’incontro nella masseria Stali è stata una preziosa occasione per raccontare i motivi della “candidatura di Comunità” in compagnia del sindaco di Caprarica di Lecce Paolo Greco e per spiegare i punti salienti del progetto di rigenerazione agricola del Salento.

“Insieme agli esperti come Leo Piccinno stiamo progettando il rilancio dell’agricoltura: abbiamo un progetto di ripristino del paesaggio utilizzando il massimo delle risorse del Recovery Fund. Oggi depuriamo l’acqua meglio di 4 anni fa e la possiamo riutilizzare in agricoltura: con Leo Piccinno stiamo puntando su progetti che arricchiranno l’agricoltura salentina anche grazie al riutilizzo delle acque reflue. Dov’è possibile reimpiantare ulivi si rimpianteranno: il paesaggio sarà ricostruito tenendo in considerazione le esigenze di tutti. Oggi dobbiamo dare un’accelerata”.