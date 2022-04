Abusi sessuali sulle figlie minorenni della compagna? Indagato per atti sessuali

SALENTO – Presunti palpeggiamenti sulle figlie della convivente e un uomo sulla cinquantina, residente in un Comune del Basso Salento, è ora indagato con l’accusa di atti sessuali con minorenne. L’indagine, come sveliamo in anteprima, ha mosso i primi passi nelle scorse ore quando, negli uffici della Procura dei Minori, sono state acquisite le dichiarazioni delle due ragazzine di neppure 16 anni. Contrastante l’esito dell’ascolto con la forma dell’incidente probatorio. Una ragazzina avrebbe confermato le accuse nei confronti del patrigno dinanzi al gip Simona Panzera mentre la sorella avrebbe ridimensionato la portata degli episodi. Era presente anche una psicologa che dovrà ora vagliare l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.

Una vicenda ancora poco chiara avviata dopo la denuncia della madre delle due minori. La donna ha raccolto le confidenze ricostruendo gli episodi che si sarebbero consumati in un periodo piuttosto circoscritto: nell’estate del 2018. Approfittando dell’assenza della donna l’uomo si sarebbe lasciato andare a delle ripetute perversioni sulle figlie nate da una precedente relazione della compagna. Palpeggiamenti in camera da letto all’insaputa della madre. Fino a quando le confidenze non sono emerse ed è scattata un’indagine.

In Procura è stato così aperto un fascicolo dal pubblico ministero Donatella Palumbo e l’indagine ha messo un primo punto fermo con l’incidente probatorio. L’indagato, difeso dall’avvocato Francesco Fasano, professa la sua innocenza e si dice vittima di una macchinazione ordita alle sue spalle della sua ex compagna. Ex., ovviamente. perché l’uomo, al di là delle sue effettive responsabilità, ha fatto le valigie per abbandonare l’abitazione.

A seguire gli sviluppi dell’indagine per conto dei genitori delle due ragazzine, gli avvocati Angelo Valente e Stefano Chetta.