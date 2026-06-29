Escalation di furti nel Salento: assaltate cinque tabaccherie nella notte, bottino da decine di migliaia di euro

SANARICA (Lecce) – Prosegue l’ondata di furti notturni ai danni delle rivendite di generi monopolistici nel Salento. Nelle scorse ore, una banda di malviventi, presumibilmente la stessa, a giudicare dalle modalità operative, ha messo a segno una serie di colpi a raffica tra l’hinterland idruntino, il Magliese e il Capo di Leuca, muovendosi a bordo di un SUV. Il bilancio complessivo è di cinque furti consumati e almeno due tentati.

Il raid ha preso il via nella zona del Magliese per poi estendersi verso sud. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i primi due assalti sono avvenuti a breve distanza temporale l’uno dall’altro:

Corigliano d’Otranto: I malviventi hanno preso di mira una tabaccheria in via Minervino, asportando circa 3.000 sigarette e il fondo cassa.

Subito dopo, la banda si è diretta in via Scorrano a Maglie. Qui il bottino è stato ancora più ingente, con il furto di circa 10.000 sigarette e del denaro contante lasciato in cassa.

Successivamente, l’azione criminosa si è spostata verso l’area idruntina e il basso Salento, a Specchia Gallone, dove poco prima delle ore 3:00, in piazza del Popolo, due individui con il volto travisato hanno utilizzato un flessibile per tagliare la grata esterna di una tabaccheria. Una volta all’interno, hanno sottratto i tabacchi e sono fuggiti a bordo del SUV, dove li attendeva un terzo complice.

Attorno alle 3:50, a Sanarica, i malviventi hanno letteralmente svaligiato l’attività di via Roma. Dopo essersi aperti un varco, hanno asportato sigarette, marche da bollo, schede telefoniche, una cassaforte e contanti per un valore stimato di circa 20.000 euro.

Poco dopo le ore 4:00, l’ultimo colpo della serie è stato consumato in piazza Sant’Antonio a Montesardo, con modalità analoghe, prendendo di mira principalmente le scorte di sigarette.

Nel corso della stessa notte, la banda ha tentato di colpire anche nei comuni di Uggiano La Chiesa e Giuggianello, senza tuttavia riuscire a portare a termine il reato.

Il valore totale della refurtiva non è ancora stato quantificato nel dettaglio, ma si preannuncia ingente: solo nelle due rivendite di Corigliano e Maglie sono stati sottratti oltre 13.000 pacchetti di sigarette, a cui si aggiungono i 20.000 euro in contanti e i valori trafugati a Sanarica.

Sui furti perpetrati nell’area del Magliese indagano i Carabinieri della Compagnia di Maglie, che stanno procedendo con i rilievi del caso e l’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati per identificare i componenti della banda.