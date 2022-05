Ad Alessano la firma ufficiale del Patto per la Lettura del Capo di Leuca

27 settembre (ore 18:30 – ingresso libero fino a esaurimento posti con mascherina obbligatoria) il Palazzo Ducale Sangiovanni in Piazza Castello ad Alessano, in provincia di Lecce, ospita l’incontro per la Firma ufficiale del Patto per la Lettura del Capo di Leuca. Dopo i saluti della sindaca di Alessano Francesca Torsello, interverranno il responsabile scientifico del progetto Vincenzo Santoro (Responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo dell’ANCI) e Andrea Cacciatore, coordinatore del progetto e presidente dell’Associazione Narrazioni. Ospiti della serata Angelo Piero Cappello (Direttore del Centro per il libro e la lettura del Mibact) e lo scrittore Giancarlo De Cataldo.

Dopo un anno di lavoro e di interruzioni a causa del Covid19, il processo partecipativo promosso dall’Associazione Narrazioni, volto all’adozione del Patto Locale per la Lettura (PLL) del Capo di Leuca giunge dunque a conclusione con la sottoscrizione del Patto da parte dei soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla sua redazione. Il PLL costituirà lo strumento principale per coordinare e promuovere le politiche di incentivazione della lettura, attraverso il lavoro del Tavolo di Coordinamento e Monitoraggio (TCM) a cui siederanno tutti i rappresentanti dei soggetti che lo avranno sottoscritto. L’area interessata è quella dell’Unione di Comuni Terra di Leuca, che comprende Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano, allargata a Presicce-Acquarica. Hanno aderito al processo partecipativo i 12 Comuni, gli Istituti Scolastici residenti e molti operatori culturali singoli e associati che operano sul territorio.

Il processo partecipato ha prodotto anche un progetto esecutivo che mira a rivitalizzare il circuito delle biblioteche pubbliche del Capo di Leuca e che sarà presentato da Vincenzo Santoro, che si sostanzia nella proposta di una gestione unitaria delle biblioteche comunali da affidare a un soggetto gestore specializzato attraverso un bando pubblico dell’Unione di Comuni. Questo integrerebbe anche il costituendo Polo di Biblioteche Scolastiche del Capo di Leuca, a cui si sta lavorando grazie alla progettualità messa in campo dall’I.C. Salve/Morciano di Leuca/Patù sostenuto da un finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del MIBACT.

“Siamo molto soddisfatti del risultato del processo partecipativo”, sottolinea Andrea Cacciatore. “Abbiamo dato la parola a tutti i soggetti anche potenzialmente interessati alla promozione della lettura, facendoli incontrare e iniziando un percorso di riconoscimento reciproco che potrà portare grosse sinergie e benefici vari al contesto culturale del Capo di Leuca”.

“Il sistema bibliotecario, strumento antico ma attualissimo, è l’infrastruttura strategica su cui bisogna puntare”, afferma Vincenzo Santoro, “aggiornandolo alle specifiche esigenze del territorio al cui servizio è preposto e dotandolo delle professionalità idonee a farne un centro di gravità della vita culturale delle comunità locali”.