Blasi, “materiale resistente” con tante leggi portate a casa: “Dalla Puglia parta la sconfitta di Salvini e della destra populista”

Sergio Blasi ha inserito uno slogan originale sui suoi manifesti elettorali: “materiale resistente”. La sua è stata una resistenza dinamica, fatta di proposte e di battaglie: il consigliere regionale uscente ha resistito nel Pd anche allo tsunami renziano ed è ancora in campo con la voglia di “portare i progetti della Puglia sui tavoli romani”. La campagna elettorale del consigliere regionale uscente più votato d’Italia 5 anni fa è sempre la stessa, nonostante questa sia estiva ,anomala e veloce: il consigliere del Pd vive il suo impegno tra la gente, nelle piazze, con i comizi stile “vecchia scuola”. Così è stato anche nella piazza di Poggiardo con un pubblico partecipe e distanziato per le norme anti-covid. Blasi è amareggiato per la scelta fatta dalle forze di governo, che hanno trovato un accordo per fermare l’avanzata della destra destra populista e demagogica dei “pieni poteri” a Roma e non l’hanno trovato per le regionali pugliesi, “perché ognuno ha il dovere di difendere la propria terra”. Dunque, anche se non nomina apertamente M5S e Italia Viva, spiega che queste forze dell’area di governo romano indirettamente danno una mano a Salvini in Puglia. Il consigliere regionale del Pd non risparmia bacchettate anche a Raffaele Fitto, “che ha abbandonato i valori del cattolicesimo popolare, che sono le sue radici politiche, per consegnarsi a un estremismo della destra populista che vuole picconare un’Europa che oggi rappresenta l’unica speranza di ripartenza economica”. “L’Europa che è cambiata in virtù di questo schianto epidemico e che oggi mette a disposizione risorse mai viste! – spiega (cliccate sull’immagine per vedere l’intervista) – Il passato in cui vuol farci tornare Fitto è un passato di tagli, con 22 ospedali in meno, che ci ha infilato dentro un piano di rientro che ci ha visti commissariati fino a questa mattina, quando Speranza ha annunciato l’uscita della Puglia dal commissariamento. Il centrodestra ci ha portati al penultimo posto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria: oggi siamo fra i primi 10 (la Puglia è l’unica Regione del Mezzogiorno), alla pari di alcune regioni del nord. I pugliesi devono capire che la nostra regione non può diventare lo scalpo che Salvini potrebbe usare sul tavolo nazionale per richiedere i pieni poteri”.

La destra populista è l’unica vera forza da sconfiggere alle regionali pugliesi, spiega Blasi, che ricorda le ultime vicende di Steve Bannon, “l’ideologo, il capo, di Salvini e Meloni”, arrestato per frode mentre era su uno yacht milionario, “proprio lui che parlava delle élite che affamano i poveri”.

LA VISIONE DI SVILUPPO DI SERGIO BLASI, L’INVENTORE DELLA NOTTE DELLA TARANTA

L’uomo che da sindaco fece diventare Melpignano prima un centro del rock alternativo italiano e poi la culla della Notte della Taranta (portando la cultura orale salentina e la sua musica etnica nel mondo) è ancora in campo, sempre dalla stessa parte. Sergio Blasi 5 anni fa è stato il consigliere regionale più votato d’Italia, con oltre 15mila preferenze, poi ha lavorato tantissimo producendo moltissime leggi, tra cui la modifica alla legge n.11 2011, imponendo la valutazione dell’impatto sanitario per gli impianti invasivi e inquinanti. La visione della crescita turistico-culturale-economica di Blasi è chiara: “Non basta più solo il mare pulito: bisogna procedere sul doppio binario della cura del patrimonio turistico-storico-architettonico e dall’altro far crescere l’agroalimentare. La dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità, non è altro che il nostro cibo”. “Economia, turismo, infrastrutture e sanità sono cresciuti in questi 15 anni, secondo Dario Stefano, che bacchetta anche i trasformisti che utilizzano le liste civiche per coltivare i propri orticelli: “È stato un lavoro enorme. Abbiamo dimostrato ai sovranisti di casa nostra che l’Europa non è un male, ma una grande opportunità. Nel Consiglio regionale si fanno le leggi: bisogna avere cultura di governo. Io mi spendo per rafforzare la posizione del Pd. In questi anni abbiamo accolto gente che ha usato il civismo per fare i classici salti della quaglia. L’assessore Di Gioia ha fatto danni inenarrabili e ora è a destra”.

LA POLITICA COME SERVIZIO

Nel 2014 Sergio Blasi ha scelto di rinunciare al vitalizio: comunicandolo a Introna. 4322 euro al mese come vitalizio sono stati giudicati immorali dal consigliere regionale uscente del Pd. “Un uomo di grande spessore politico” – lo definisce il segretario cittadino di Poggiardo, Giuseppe Carluccio. “Crediamo nella politica di tutti i giorni, fatta per passione” – chiarisce la candidata Pd Anna Rita Perrone, anche lei militante e candidata col Pd alle regionali del 20 e 21 settembre.

Blasi poteva diventare ministro del governo di sinistra e aveva le carte in regola per diventare assessore regionale, ma ha preferito in un caso fare il gioco di squadra e nell’altro essere voce critica, ma costruttiva nei confronti del governatore di centrosinistra. “Non avermi fatto fare l’assessore non è stato uno sfregio a me, ma hai cittadini che hanno scelto. Io non ho fatto della politica il luogo della mia carriera personale, ma servizio per la mia terra. Potevo scegliere diversamente: da segretario regionale Bersani mi chiese di candidarmi al Parlamento, ma io rifiutai. Fummo solo in due a dire di ‘no’, l’altro doveva candidarsi a presidente di Regione, io volevo dare l’esempio, perché la gente mi aveva votato per fare il consigliere regionale. Oggi Blasi chiede al centrosinistra di fare autocritica per gli errori fatti e di guardare alle sfide future nella consapevolezza di aver fatto tante cose buone, dal PPTR, il piano paesaggistico, al lavoro fatto sul turismo e per la valorizzazione di entroterra, borghi e masserie. “Abbiamo tolto dalla marginalità tanti territori -spiega Blasi -Abbiamo portato in Puglia tante compagnie aeree e tour operator che prima non sapevano nulla di noi. Fino a 15 anni fa non sapevano cosa fossero i depuratori: ora abbiamo un mare pulito. Abbiamo valorizzato l’agroalimentare. Il nostro era vino da taglio e oggi lo abbiamo fatto diventare una risorsa straordinaria esportata nel mondo”. Il percorso è stato tracciato: Blasi chiede ai pugliesi di non tornare indietro.