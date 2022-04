“Che ti venga un cancro così muori presto”: condannato a 6 anni per maltrattamenti alla madre anziana

RACALE (Lecce) – Maltrattava ripetutamente l’anziana madre per estorcerle somme di denaro augurandole i mali peggiori. Davide Tunno, 46enne di Racale, è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Una triste e dolosa vicenda di violenze tra le pareti domestiche andate avanti per circa un anno prima che l’uomo, nel settembre di un annoi fa, varcasse la soglia di un carcere dove è sempre detenuto. Fino ad allora nulla e nessuno aveva fermato Tunno. Neppure un divieto di avvicinamento che gli era stato applicato per evitare che continuasse, imperterrito, a molestare la madre ultratottantenne. In casa Tunno era violento. Maltrattava l’anziana madre augurandole i mali peggiori: “Che ti venga un cancro”; “Che tu possa morire presto”, gli auspici malefici che il figlio rivolgeva alla mamma costretta ad imbottirsi di calmanti per andare avanti.

In casa era un incubo. Tunno era una furia. Sempre nervoso e violento, offendeva la madre con epiteti ingiuriosi per estorcerle somme di denaro. E la donna piangeva. aveva crisi di pianto. ma quell’uomo non si fermava neppure quando l’anziana sprofonda in uno stato di acuta frustrazione. Per lui, l’ossessione era solo una: il denaro. E lo cercava ovunque in casa. ispezionava tutti i luoghi in cui la donna solitamente custodiva i risparmi e quando li trovava lasciava la donna senza soldi per settimane.

Fortunatamente da circa un anno, l’incubo in famiglia si è concluso. Tunno è stato arrestato e condannato dal giudice monocratico Annalisa De Benedictis in attesa del deposito delle motivazioni che consentiranno al suo avvocato difensore, il legale Giacinto Mastroleo, di proporre appello contro la sentenza di condanna.