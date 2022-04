Cittadinanza a Yvan Sagnet, Pala: “Sarei rimasto in aula, ma ero convalescente. Il centrodestra non è razzista”

LECCE – Il consigliere comunale Giorgio Pala analizza l’atteggiamento del centrodestra cittadino in occasione della cittadinanza onoraria a Yvan Sagnet e spiega i motivi della sua assenza: “In occasione del Consiglio Comunale di martedì 8 Settembre e del relativo conferimento della cittadinanza onoraria a Yvan Sagnet, alcuni colleghi hanno abbandonato l’aula e non hanno dunque partecipato alla votazione, causando critiche dall’altro fronte politico.

È opportuno ricordare come il ruolo di Consigliere Comunale sia libero e con la possibilità di compiere ogni tipo di valutazione: sociale, personale e politica.

Tuttavia, mi preme particolarmente puntualizzare gli aspetti della vicenda che potrebbero riguardarmi.

Martedì non sono uscito dall’aula, ma ero a casa in convalescenza, dopo essermi sottoposto nella giornata di Lunedì 7 Settembre ad un piccolo intervento: di tale situazione, ho dato subito comunicazione al Presidente del Consiglio Carlo Mignone, il quale Martedì ne ha dato informazione a tutti.

La mia assenza, ampiamente giustificata, è stata dunque dettata da motivi di salute: a partire da ieri, con la testa ben fasciata e facendo molta attenzione, ho ripreso ad essere presente a Palazzo Carafa.

Tuttavia, tale situazione non deve per alcun motivo farmi “fuggire” dalla domanda principale: se fossi stato presente Martedì, cosa avrei fatto?

La risposta è molto semplice: sarei rimasto in aula e avrei partecipato alla votazione.

La storia di Yvan Sagnet, che da noi tutti dovrebbe essere conosciuta poiché si è sviluppata soprattutto in luoghi geograficamente vicinissimi, è una storia di lotta al caporalato, nel rispetto dei valori di libertà e di dignità del lavoro.

Il colore della sua pelle, molto sinceramente, non mi interessa proprio e non avrebbe influenzato in alcun modo le mie valutazioni personali e politiche: chi nel 2020 ritiene “diverso” un uomo di colore, mi fa vomitare.

Sono sicuro, e lo sottolineo, che nessuno dei 32 Consiglieri Comunali di Lecce abbia votato a favore (o sia viceversa uscito dall’aula) per motivi legati alla gradazione cromatica della pelle di Yvan Sagnet: ognuno avrà fatto le sue giuste e opportune valutazioni, ma mai di stampo razzista.

Aggiungo un ultimo concetto.

La destra che immagino, sotto il cui vessillo sono stato eletto per due volte come Consigliere Comunale della mia città, non è una destra xenofoba o razzista o intollerante.

È una destra moderna, patriottica, sociale, democratica e liberale.

La logica dei destrorsi razzisti e dei sinistrorsi mangiabambini lasciamola alle persone con la testa vuota… la politica è una cosa seria”.