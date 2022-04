Covid, 3 casi a Lizzanello, uno a Cavallino, Lecce, Ugento, e Melissano: positiva una 13enne

SALENTO – Il SARS-CoV-2 avanza nei paesi salentini e si fa rivedere in quelli che avevano già avuto pazienti positivi nella prima ondata: in serata (17/09/2020) i nuovi positivi conteggiati dal SISP dell’Asl leccese sono 7. In questo articolo faremo una breve sintesi dei nuovi casi di questa giornata non ancora rientrati nel bollettino epidemiologico. Il covid circola silenziosamente nelle famiglie e si prepara a esplodere se non alzeremo la guardia. A Lizzanello, dopo i casi di Merine (già guariti), si registrano 3 nuovi contagi: un uomo di 48 anni, che sembra sia stato in vacanza nel foggiano, una 44enne e una 13enne. A Cavallino un 22enne di origini non italiane è risultato positivo ai tamponi. C’è anche un 18enne leccese tra i nuovi contagiati. Nella città di Melissano è stato contagiato un 29enne. La settima positiva al virus è una donna di 33 anni residente a Ugento.

In queste ore i responsabili dell’Asl e leccese stanno affrontando numerose situazioni difficili per bloccare possibili focolai che possono esplodere da un momento all’altro. Si isolano contatti di positivi che hanno partecipato a feste di compleanno, battesimi e soggetti che svolgono funzioni pubbliche a contatto con tantissime persone, come la oss del Fazzi o il carabiniere operar nel sud Salento. Il lavoro degli operatori del SISP è duro e non sempre tutti collaborano. La lotta va avanti, ma possiamo aiutarli anche noi. Come? Con mascherine, distanziamento, consapevolezza e lavaggio delle mani.