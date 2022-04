Da Sud a Nord andata e Ritorno, Vanin: “Coda come Lucarelli”

Torna l’appuntamento per tutti i salentini presenti al Nord Italia con Sport Puglia da Sud a Nord andata e ritorno. Il format del Corriere Salentino condotto da Pierandrea Fanigliulo è ripartito da Oleggio, precisamente dallo Sky Park di Gian Mario Tondo, una delle sedi del Lecce Club “Saverio Sticchi Damiani” di Oleggio. Ospiti di questa puntata l’ex terzino giallorosso Ronaldo Vanin, il presidente del Lecce Club di Oleggio Danilo Piscopo assieme a Davide e Michele in rappresentanza del club e infine il padrone di casa Gian Mario Tondo. Assieme a loro si è parlato dell’addio di Liverani, del ritorno di Corvino e di tanto altro ancora. Interessante infine il paragone del calciatore italo-brasiliano che ha giocato con il neo centravanti giallorosso Massimo Coda accostato a Lucarelli come movenze e caratteristiche.

