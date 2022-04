Dino Basile al fianco di Fitto con FdI, “la prima volta in politica per il mondo delle professioni e per il mio territorio”

L’ingegnere Dino Basile Cataldo è un professionista titolare di un prestigioso studio a Porto Cesareo che in questa corsa per il rinnovo del Consiglio regionale ha voluto impegnarsi al fianco del suo amico Raffaele Fitto: è la sua prima volta in politica. Ieri a Copertino l’inaugurazione del comitato in piazza alla presenza del candidato presidente del centrodestra. La candidatura di Dino Basile è stata fortemente voluta dal basso: un gruppo di amministratori e personalità espressione del civismo hanno indicato lui come candidato ideale, “degno di rappresentare il territorio e il mondo delle professioni”. “Aderisco a un progetto di svolta per una Puglia da troppo tempo immobile, che fa pagare le tasse più alte in Italia senza investire i soldi in infrastrutture. In questi cinque anni il Salento è stato dimenticato. Agricoltura e Sanità hanno subito danni enormi” – ha spiegato il candidato di FdI. Raffaele Fitto ha chiesto uno sforzo a tutti per “la svolta possibile” dopo 15 anni di centrosinistra.

