Fitto: “I presidenti uscenti agevolati dal covid”. L’Udc di Cesa non decolla senza Ruggeri

BARI – Raffaele Fitto esce di scena tra gli applausi dei militanti nell’Hotel Palace, ma è di nuovo secondo, per la quarta volta, per la seconda volta in prima persona. È tramontata la leadership fittiana in Puglia e nel centrodestra: queste regionali lo certificano, anche se Raffaele Fitto spiega il successo di Michele Emiliano con la ribalta mediatica avuta nel periodo del covid, di cui hanno usufruito tutti i presidenti di Regione, in primis De Luca in Campania. “La Regione come istituzione è stata impegnata a favore di Emiliano” – attacca Fitto, che però fa gli auguri al governatore. Secondo Fitto, il centrodestra ha fatto una buona campagna elettorale.

Ma l’esame del risultato sarà migliore a freddo. Innanzitutto, il candidato presidente del centrodestra aveva meno candidati in campo di Emiliano, poi si è fatto sfuggire candidati come Raone (non inserito nella lista del presidente per non turbare i sonni di altri candidati) e infine aveva una lista, l’Udc portata in dono da Cesa, che senza il lavoro di Salvatore Ruggeri era un contenitore vuoto. Infatti l’assessore al Welfare, da sempre leader in Puglia dello Scudocrociato, ha spostato i suoi voto su Emiliano facendo diventare i suoi “Popolari con Emiliano” la terza lista del centrosinistra. Ha provato a rianimare l’Udc del centrodestra Damiano D’Autilia, ma in un mese non poteva dare vita a una lista che raggiungesse il 4%, visto che un mese prima stava preparando la campagna elettorale di Raone. Nel video potete ascoltare le prime riflessioni del post voto, da parte del candidato del Centrodestra Raffaele Fitto.