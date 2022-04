Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce fa tappa al “Naturalis Bio Resort” di Martano

MARTANO (Lecce) – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce visiterà lunedì 14 settembre alle 17.00 l’azienda Naturalis Bio Resort di Martano (Via Traglia Sn – Contr. Ulive Grandi), nella quale oltre a conoscere un accogliente e raffinato borgo ricettivo, toccherà con mano la vision del gruppo: come dall’amore per la natura e per il territorio, sia nata una filiera produttiva km 0 in grado di realizzare soluzioni naturali cosmetiche di alta qualità che hanno conquistato i mercati internazionali.

Oltre 16 ettari di coltivazione biologica delle materie prime coltivate nella tenuta Naturalis (Aloe Vera, Grano, Olio d’Oliva, Vite, Melograno, Fico d’India, Lavand etc) utilizzate con estrazione a freddo nella produzione e ricerca di soluzioni cosmetiche bio a cura dei Laboratori Ricerca & Sviluppo N&B.

L’azienda di cosmesi bio N&B è rinomata in tutto il mondo per l’innovazione di prodotto e la sostenibilità nella filiera produttiva: protagonista e regina la propria produzione di aloe e il suo utilizzo nei prodotti cosmetici, tanto da far “guadagnare” a Martano l’appellativo di “Città dell’Aloe”.