Imprenditore costretto a trasferirsi nel Nord Italia per i prestiti a strozzo: a processo dipendente Sgm

LECCE – Finito sotto il cappio di un insospettabile strozzino è stato costretto ad abbandonare Lecce e il Salento per trasferirsi nel Nord Italia a causa dei debiti accumulati. La triste parabola di un imprenditore edile si è conclusa con il rinvio a giudizio del suo presunto usurario: Vito Baglivi, 52enne leccese, autista Sgm. L’approfondimento dibattimentale è stato disposto dal gup Giulia Proto a margine dell’udienza preliminare in cui l’imprenditore, assistito dall’avvocato Francesca Conte, si è costituito parte civile quantificando il danno in una somma non inferiore ai 100mila euro.

Perché la vittima sarebbe rimasta nella tenaglia del cravattaro per mesi. Poi si è ribellato denunciando l’uomo consentendo così agli ufficiali di pg della Sezione operativa dei carabinieri di avviare indagini di natura economica che, con il supporto di intercettazioni telefoniche e una consulenza, hanno smascherato cifre e date del giro a strozzo con tassi schizzati ben oltre il limite soglia previsto dalla legge. A fronte di una somma di 2mila e 300 euro Baglivi si sarebbe fatto consegnare la somma di 3mila euro conseguendo interessi pari al 146%; a fronte di un prestito di 1950 euro avrebbe intascato 2mila e 550 euro con un interesse pari al 190%; a fronte di 1550 euro avrebbe ottenuto 2mila euro con un tasso del 190%; ad un corrispettivo di 1550 euro avrebbe raggranellato 2mila euro con un tasso di interesse del 173%; in corrispettivo di 1000 euro di sarebbe fatto consegnare 1690 euro con un tasso del 94%; su 4mila che l’imprenditore gli avrebbe versato Baglivi si sarebbe fatto dare mensilmente in parte in contanti per la somma di 950 euro dal 30 maggio 2010 al 30 maggio del 2011 500 euro per il rinnovo del debito per l’ammontare degli interessi pari al 149%.

Non solo tassi a strozzo. Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Carmen Ruggiero, Baglivi avrebbe fatto anche forti pressioni sull’imprenditore minacciandolo che i soldi prestati fossero di alcuni fratelli leccesi noti negli ambienti della malavita che si stavano lamentando per come l’imprenditore gestiva i rapporti economici. E se avesse fatto loro qualche sgarbo (come non pagare le somme dovute) non avrebbero esitato a recuperare i soldi con le maniere forti per costringerlo a consegnargli varie cambiali per 20mila euro in cambio di alcuni assegni pretesi a garanzia dei prestiti.

Da tutte queste accuse Baglivi, già coinvolto nell’indagine sui presunti pass falsi, dovrà difendersi a partire dal 7 dicembre davanti ai giudici della seconda sezione collegiale assistito dall’avvocato Giovanni Battista Cervo.