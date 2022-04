“Le vite del Borgo”, domenica 13 settembre la presentazione del volume fotografico a cura di Valeria Potì

LECCE – Domenica 13 settembre 2020, presso il Crocevia di Lecce, dalle ore 19.00 si terrà la presentazione del volume fotografico su Borgo Pace a cura di Valeria Potì dal titolo “Le vite del Borgo – Immagini, storie, visioni“.

A seguire frisellata gratuita di quartiere con i prodotti della cooperativa sociale Fore che ha sede presso Crocevia.

Intervengono Rita Miglietta – Assessore Politiche Urbanistiche Comune di Lecce, Valeria Potì, curatrice del volume fotografico Borgo Pace e Responsabile Officine della Fotografia, Paola Pepe, Ufficio Stampa Cantieri Teatrali Koreja, Fabio Musci, Direttore Artistico Improvvisart, Matteo Pagliara, presidente Camera a Sud Aps.

Quattro fotografi, altrettanti e più modi di interpretare la fotografia, quel rituale quasi magico di fermare gli istanti, di ridare emozioni. Un borgo da raccontare, animato dal quotidiano transito delle vite altrui eppure forte di una storia che lascia il segno, che ferma la narrazione e ne fa memoria. Da questo incontro, da questo alternarsi di visioni nasce il libro Borgo Pace che porta il nome di una periferia prossima di Lecce. Il progetto è stato ideato e curato da Valeria Potì, nell’ambito di Officine della Fotografia di cui è responsabile. Gli autori delle fotografie sono: Daniele Argentiero, Andrea Chiffi, Adriano Nicoletti ed Ernesto Nuzzo.

Da questa storia e da questa suggestiva raccolta di sguardi contemporanei, Crocevia vuole partire per avviare relazioni e connessioni nuove con gli abitanti del quartiere che li ospita e che a breve sarà oggetto di riqualificazione urbana. Un racconto che prende il via dalle esperienze di chi da anni lavora e si impegna quotidianamente, per portare contenuti e visioni positive sempre nuove, in un quartiere che si è trasformato e continua a trasformarsi, adattandosi alla vita e alle abitudini di chi lo abita. Un modo per raccontare la storia di un’area della città, a metà tra borgo e periferia, tra edifici vecchi, abbandonati e dismessi, costruzioni nuove e case di un tempo lontano. Un’opportunità per promuovere quel senso di comunità e socialità che ha sempre caratterizzato questa parte di città, che vogliamo ricreare mettendo a disposizione lo spazio per collaborazioni e nuove proposte, convint* come siamo che le contaminazioni tra storie differenti siano sempre un’opportunità di crescita personale e collettiva.