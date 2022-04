M5S in Puglia linea dura, senza compromessi. Casili tra i più attivi nelle proposte di legge: “Ecco come salvare il paesaggio”

Il Movimento 5 Stelle in Puglia non scende a compromessi: continua l’opposizione intransigente a Michele Emiliano, nonostante il corteggiamento serrato del centrosinistra. Antonella Laricchia è in campo con due liste e tutti i consiglieri uscenti del gruppo pentastellato, tranne Conca. Cristian Casili gioca la sua partita in rappresentanza del territorio salentino: consigliere regionale uscente tra i più attivi in assoluto, esperto nel temi dell’agricoltura e dell’ambiente, i due principali settori su cui ha lavorato alacremente in questi 5 anni, presentando tante proposte di legge. Il pentastellato salentino è stato firmatario della legge sulla banca della terra di Puglia per destinare ai giovani i terreni abbandonati. Grazie al suo lavoro è stata approvata anche la legge sulla tutela delle libere professioni e quella sulla promozione e coltivazione della canapa. Non è mancato il suo impegno per la tutela dei beni paesaggistici del Salento: Casili, tra l’altro, è promotore di un piano di ricostruzione del paesaggio rurale nella provincia leccese colpita dal disseccamento degli ulivi. Il consigliere del Movimento 5 Stelle boccia senza appello le politiche di Michele Emiliano, dall’agricoltura, con il flop dei fondi del PSR, alla sanità, con liste d’attesa infinite e ospedali svuotati, fino al tema dell’ambiente, con i rifiuti smaltiti fuori regione perché il ciclo non è stato chiuso con gli impianti di compostaggio necessari. I pentastellati, inoltre, si sono tagliati lo stipendio, come promesso prima delle elezioni e hanno donato tantissimi soldi in beneficenza. “L’attività e la coerenza del Movimento 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti – spiega il consigliere uscente – Il 20 e 21 settembre mandiamo a casa la vecchia fallimentare politica che ha governato la Puglia per decenni, prima Fitto e poi Emiliano”. Per vedere l’intervista cliccate sull’immagine.

Link Sponsorizzato