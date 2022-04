M5S, un bilancio ricco di leggi. Gli obiettivi centrati di Trevisi sull’energia: “Non potevamo allearci con quelli delle plafoniere d’oro”

I consiglieri del Movimento 5 Stelle non hanno passato 5 anni a fare retorica dai banchi dell’opposizione: hanno studiato, proposto cambiamenti, progetti e poi hanno portato a casa diverse leggi che facevano parte del loro programma. I pentastellati sono riusciti ad essere costruttivi e guardiani della “res publica”, soprattutto nel controllo della spesa: l’episodio delle plafoniere del Consiglio regionale a prezzo d’oro è emblematico dell’occhio vigile di Laricchia e del gruppo pentastellato. Ecco perché era impossibile chiudere un’alleanza con Emiliano: piuttosto la candidata M5S si sarebbe fatta cacciare dal partito. Antonio Trevisi, laureato in economia ed esperto in pianificazione energetica ed ambientale, sistemi di efficienza e uso razionale dell’energia, è uno dei consiglieri del Movimento 5 Stelle più attivi sul piano legislativo: la sua esperienza di energy manager dell’Università salentina gli ha permesso di portare a casa diverse leggi: anche se molte proposte di legge sono state bocciate, per lui sono stati 5 anni proficui. Trevisi è riuscito a far passare 6 leggi, convincendo destra e sinistra a votarle: reddito energetico, moneta pugliese, comunità dell’energia e il car sharing sono le più note. Il consigliere regionale uscente ha collaborato anche con il sottosegretario Fraccaro per il super bonus 110%: la legge del momento, che permette di restaurare e rendere sostenibili tutte le case degli italiani.

“Abbiamo presentato tante altre bellissime idee che però sono state bocciate dalla vecchia politica: ad esempio quella di rifiuti zero, che prevedeva un pagamento della tassa sulle spazzature in funzione della produzione effettiva e non più della dimensione della casa. Non è stata approvata un’importante legge sui cambiamenti climatici che è stata bloccata in commissione. Abbiamo lavorato tanto insieme al gruppo: abbiamo prodotto più di 40 interventi normativi e molte leggi sono passate. Il nostro gruppo consiliare e quello che ha prodotto di più: questa è la dimostrazione che nel movimento ci sono persone competenti e capaci di produrre leggi importanti per la Puglia. Tra di noi ci sono tanti professionisti, laureati, gente capace con esperienze di un certo livello alle spalle: io ho lavorato nel campo dell’energia e della sostenibilità 15 anni per l’Università del Salento, dove ho realizzato anche i parcheggi fotovoltaici. Ora stiamo puntando ai parcheggi fotovoltaici nel carcere di Lecce. Ci sono tante idee e progetti in campo: ho piantato 1500 paolonie, che sono gli alberi del futuro, capaci di assorbire più CO2 in assoluto. Ci ricandidiamo perché abbiamo tante idee e i progetti ancora da mettere in campo. Bisogna finire il lavoro cominciato. Abbiamo seminato e tra un poco i cittadini pugliesi raccoglieranno i frutti del nostro lavoro. Purtroppo ci sono state proposte di legge molto importanti, come quella sulla disabilità, che qualcuno si è impegnato a non far passare solo perché non c’era la sua firma (un assessore voleva togliere il mio nome e mettere il suo)”. Il Movimento 5 Stelle crede ancora di poter costruire un sistema politico nuovo e per questo in Puglia corre da solo, affiancato da una lista civica. “Abbiamo scelto di non stare con la vecchia politica e di dare ai pugliesi un’alternativa vera. Non avremmo mai potuto allearci con chi una plafoniera da 200 euro voleva pagarla 800”. Trevisi attacca anche il teorema del voto utile: “L’unico voto utile è quello al Movimento 5 Stelle perché siamo il primo partito in Puglia. Nei sondaggi il 50% delle persone non rispondono. Noi ce la possiamo fare. Fitto e Emiliano li abbiamo già provati, sappiamo chi sono e conosciamo i loro fallimenti: molta gente, in quest’ultimo periodo, si sta convincendo a votare Laricchia. Nel segreto delle urne non voteranno Emiliano, che rappresenta il passato; non voteranno Fitto, che il trapassato remoto, ma voteranno il futuro, che siamo noi!” (cliccate sull’immagine per vedere il video ndr).

