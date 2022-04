Minacce di morte alla compagna sui telefonini della donna e di alcune amiche: arrestato

RACALE/UGENTO (Lecce) – Non sarebbe servito a nulla a luglio il divieto di avvicinamento spiccatogli perché non si avvicinasse più alla sua ex compagna. Imperterrito, P.M., 40enne di Ugento, avrebbe continuato a minacciare di morte la ex con messaggi indirizzati a lei e ad amiche della donna.

Un clima di paura e di terrore per la donna residente a Racale che ha iniziato a temere per la propria incolumità. Così ha deciso di sporgere due nuove denunce per consentire ai carabinieri di Racale di aggravare la misura così come effettivamente accaduto così come disposto dal l gip Michele Toriello su richiesta del pubblico ministero.

I militari, per rinforzare il quadro accusatorio, hanno sentito a sommarie informazioni anche le amiche della persona offesa. L’uomo è difeso dall’avvocato Laura Petrachi.