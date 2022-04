Neonato muore dopo il primo vagito: aperta un’indagine

GALATINA/ARADEO (Lecce) – Tragedia nei giorni scorsi nell’ospedale di Galatina. Un neonato è morto subito dopo essere venuto al mondo e ora la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine così come riportiamo in esclusiva. Il dramma si è abbattuto su una giovane famiglia di Aradeo che sta vivendo giorni e ore di angoscia per la prematura scomparsa di quello che doveva essere il primo figlio della coppia. Nulla, infatti, faceva presagire al peggio. La partoriente era stata ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Galatina seguendo un programma prestabilito nella mattinata di giovedì quando ha accusato le prime doglie. Le condizioni della giovane mamma erano buone e anche gli ultimi tracciati non avevano rilevato anomalie.

Si è così proceduto con il parto cesareo poco dopo mezzogiorno. Ma quando il feto è stato espulso dall’utero materno dopo il primo vagito il cuore del neonato si è spento senza più tornare a battere nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai medici. Dolore e tanto sconcerto in sala parto dove era presente anche una familiare stretta della partoriente. Una tragedia. Inaspettata su cui la Direzione sanitaria dell’ASL ha disposto l’autopsia ancor prima dell”intervento della Magistratura sulla scorta di una denuncia sporta dal marito del nascituro assistito dall’avvocato Mario Viola presso il Commissariato di Polizia di Galatina.

Link Sponsorizzato

Il corpo del neonato è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale “Santa Caterina Novella” in attesa che un medico legale effettui l’accertamento necroscopico. Intanto il pubblico ministero Massimiliano Carducci ha aperto un fascicolo d’indagine per il momento a carico di ignoti in attesa di effettuare l’autopsia, primo passo di questa inchiesta sulla morte di un neonato salito in cielo dopo il suo primo vagito.