Paolo Pellegrino nel partito degli amministratori locali, Italia in Comune, per continuare ad essere una voce libera e costruttiva

Italia in Comune è un progetto fatto di amministratori, idee ed esperienze che si mettono a disposizione delle proprie comunità: il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia e candidato consigliere regionale nel collegio di Lecce, Paolo Pellegrino, ha racchiuso in tre opuscoli programmatici la sua lunga esperienza politica, fatta di poche promesse e di tanta concretezza. “Turismo”, “Salute e Sanità”, “Agricoltura – Zootecnia, Agriturismo ed Ambiente”: tre proposte elaborate e concertate all’interno di diversi tavoli tematici con cittadini, liberi professionisti ed esperti, convocati sulle piattaforme online durante il periodo di lockdown. Gli opuscoli contengono anche il bilancio dell’attività consiliare del consigliere Pellegrino nel quinquennio 2015-2020.

Paolo Pellegrino non è uno yesman e si è esposto sempre senza peli sulla lingua anche quando si è trattato di suggerire correzioni e interventi ai provvedimenti della maggioranza. “Io penso che l’adesione acritica alla politica di un governo sia sempre un errore, quindi io faccio interventi costruttivi basati sulla mia lunga esperienza in campo sanitario. Spero che Emiliano stravinca e attinga da Italia in Comune ulteriori risorse per migliorare il suo lavoro nell’ambito della sanità. Italia in Comune darà un contributo di idee importante per migliorare la performance governativa”. “L’esperienza per la Puglia che sarà” è lo slogan di Paolo Pellegrino: fare tesoro delle esperienze, degli errori e della conoscenza acquisita in questi anni per costruire una sanità migliore e più attrezzata per affrontare qualsiasi tipo di epidemia”. Anche se l’aria di governo corre divisa, Paolo Pellegrino non è preoccupato: “Sarebbe stato innaturale correre con il Movimento 5 Stelle dopo che ci hanno fatto 5 anni di opposizione durissima. Dal punto di vista etico la posizione dei pentastellati è incensurabile: è chiaro che subito dopo nulla esclude che con i 5 Stelle si apra una stagione di collaborazione”.

A dare man forte alla candidatura di Paolo Pellegrino anche il vice coordinatore nazionale e sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, intervenuto con la candidata al Consiglio regionale Paola Calasso e il coordinatore provinciale di Italia in Comune, Pino Cagnazzo, all’inaugurazione della sede elettorale di Lecce: “La nostra lista è composta quasi dal 70% di amministratori locali in carica, perché vogliamo far ripartire l’Italia dalle nostre comunità, con le loro storie, la loro cultura e le loro radici: vogliamo costruire una rete che unisca e faccia sentire i cittadini più vicini allo Stato italiano”. Abbaticchio spiega che i renziani con Italia Viva, Azione e +Europa rappresentano il fronte liberale e non il vero centrosinistra, che è rappresentato da Emiliano. Inoltre, la proposta renziana nasce dopo regolari primarie a cui quello schieramento si è rifiutato di partecipare. “Non è corretto proporre una candidatura per spaccare il fronte del centrosinistra subito dopo le primarie, come ha fatto Italia Viva – spiega Abbaticchio – Siamo un gruppo radicato sui territori, non una lista fatta apposta per le regionali. Crediamo nella legalità (e la presidenza del prefetto Nunziante lo testimonia) e abbiamo idee chiare per contribuire alla crescita della Puglia”.