Puglia, un portale per la gestione calamità in agricoltura

Il Dipartimento regionale Agricoltura ha validato oggi, 10 settembre 2020, il portale informatico per la raccolta delle domande di indennizzo per i danni da calamità. Il portale, realizzato in collaborazione con Innovapuglia, consentirà di snellire in maniera sensibile la valutazione dei danni, consentendo alla Regione di rispondere tempestivamente alle richieste di indennizzo per gli eventi calamitosi.

Il portale sarà utilizzato inizialmente dall’ARIF per la verifica delle calamità Xylella 2018 e 2019 per le quali si è in attesa di Decreto Ministeriale. Riguardo al danno da Xylella l’istruttoria per le annualità 2016 e 2017 è stata definitivamente chiusa con la determinazione di un danno di 68 milioni di euro. La Regione è in attesa dell’accredito da parte del Ministero per poter girare le somme ai comuni che procederanno alla liquidazione degli agricoltori.