Regionali, Emiliano sale a 46,80% nella prima proiezione: Fitto dietro al 38%. Referendum: vince il sì

PUGLIA – Gli exit poll che parlavano di un testa a testa fra Raffaele Fitto e Michele Emiliano sono stati smentiti dalla prima proiezione pugliese: il governatore uscente è al 46,80% contro il 38% di Raffaele Fitto. Dietro i due principali avversari troviamo Antonella Laricchia (M5S) con il 10,80% e poi il renziano Ivan Scalfarotto con il 2,30%. Nella seconda proiezione presidente della Regione Puglia sì attesta a 46,10%, il candidato del centrodestra a 37,70%, i pentastellati all’11,90% e Ivan Scalfarotto al 2%. Sembra che il governatore uscente sia riuscito a guadagnare terreno nell’ultima fase prima del voto, perché l’ex ministro di Maglie era dati in vantaggio da sondaggi autorevoli. Tra i singoli partiti c’è una sfida interna nel centrodestra, con Fratelli d’Italia e Lega tutt’e due oltre al 10 per cento. Il Partito Democratico svetta nel centrosinistra con il 17,30%.

È chiaro che se l’area di governo del centrosinistra non si fosse divisa, la vittoria per Emiliano sarebbe stata una passeggiata. Le 15 liste del centrosinistra sono state un buon escamotage del presidente uscente per reggere il colpo. La grande novità di queste regionali pugliesi è l’unità del centrodestra, che ha reso forte la candidatura di Fitto. Queste elezioni comunque saranno importantissime anche per la sopravvivenza del governo Conte.

Link Sponsorizzato

LA VITTORIA DEL SÌ AL REFERENDUM

È ormai chiaro anche il risultato che riguarda il referendum (68,1% contro il 31,9% di no) stravince il sì e i pentastellati esultano. “La vittoria del sì alla riforma costituzionale, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, con la quale si opera una riduzione del numero degli eletti, per un Parlamento più snello e più efficace nell’azione, era scontata, perché giusta – spiega il senatore M5S, Iunio Valerio Romano – Ora ci si deve mettere subito al lavoro per le modifiche regolamentari e una legge elettorale che consentano di completare l’opera, per il bene del Paese. Non c’è tempo per brindare o stare dietro alle stucchevoli strumentalizzazioni di chi vorrà affossare un percorso già segnato”.