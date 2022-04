Suonano a casa e si scaglia su tre minori, poi pesta un tredicenne con l’aiuto dei figli

SAN FOCA (Lecce) – Mezzanotte di follia a San Foca, una delle marine di Melendugno, dove tre ragazzini sono stati picchiati dal proprietario di un’abitazione finita nel mirino di una “banda” di giovanissimi, che si stava divertendo a suonare ai campanelli delle case per poi fuggire.

Il grave episodio si è verificato ieri notte, nei pressi della centralissima isola pedonale, dove un tredicenne di Merine (la frazione di Lizzanello) è stato aggredito da un uomo del posto, sulla sessantina, che lo ha colpito con schiaffi e pugni anche con la complicità di due suoi figli, costringendo poi il ragazzino a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il minorenne ha rimediato escoriazioni, lividi e traumi all’addome, oltre ad un trauma distorsivo al collo, giudicati guaribili in 7 giorni.

Questi i fatti, che nelle prossime ore saranno dettagliatamente ricostruiti nella denuncia che il padre della giovanissima vittima presenterà ai carabinieri. Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte in via Grecia, dove un gruppo di ragazzini stava trascorrendo la serata, chi seduto a chiacchierare, chi rendendosi protagonista di piccole marachelle, come può essere quella di suonare il citofono delle abitazioni e scappare.

Ad un certo punto, da una delle case è uscito un uomo del posto, che si è trovato davanti il terzetto di amichetti e li ha subito aggrediti. Dopo avere rifilato un ceffone ad una minore ed avere tirato i capelli all’altra, l’iracondo padrone di casa si è quindi avventato contro il ragazzino, colpendolo con schiaffi e pugni su tutto il corpo. Riuscito per un momento a divincolarsi dal suo aggressore, il tredicenne ha anche tentato la fuga, ma è stato presto bloccato dai figli dell’uomo, accorsi a dar manforte al padre, che lo hanno poi strattonato ed immobilizzato, consegnandolo nelle mani del genitore per la seconda dose di botte.

L’intervento di un poliziotto fuori servizio ha evitato che la situazione potesse degenerare. “È stato un comportamento da bestie, di una gravità inaudita – racconta il padre del ragazzino picchiato – è stata una situazione surreale, in cui non so come sia riuscito a mantenere la calma. Sono sconcertato. Mio figlio è stato strattonato più volte, afferrato per il collo, sbattuto contro il muro. Se avesse battuto la testa ora staremmo parlando d’altro. Ora trema, piange, ha paura ad uscire di casa. Denunceremo tutto ai carabinieri e non gliela faremo passare liscia. Padre e figli dovrebbero soltanto vergognarsi di quello che hanno fatto ad un ragazzino”. La famiglia del ragazzino sono assistiti dall’avvocato Alberto Russi.

