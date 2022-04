Udc, il cuore moderato che batte per Fitto. Il ritorno a casa di D’Autilia: “Dare ossigeno alle professioni e alle imprese”

Cesa ha fatto una scelta di campo sul piano nazionale e, quindi, anche in Puglia: correre con il centrodestra e con Raffaele Fitto. Ma senza Salvatore Ruggeri rischiava di essere un contenitore vuoto. Poi, però, Damiano D’Autilia e Raffaele Fitto sono riusciti a costruire una lista che può ambire ad ottenere un consigliere regionale leccese. In campo c’è anche l’ex assessore del Comune di Lecce, che proprio dall’Udc è partito all’inizio della sua carriera politica. Per Damiano D’Autilia questa candidatura con lo Scudocrociato è un ritorno a casa, sempre nella coalizione del centrodestra, che lui non ha voluto mai abbandonare per coerenza. “Oggi Raffaele Fitto rappresenta l’unica chance per la Puglia di essere amministrata con capacità e competenza – spiega D’Autilia – Sono in campo per rappresentare l’ala moderata e centrista della coalizione. Emiliano ha fallito su tutti i fronti: siamo una delle regioni più tassate, con il ciclo dei rifiuti che non è chiuso, costretti a spedire le nostre spazzature fuori. Abbiamo perso la grande occasione del PSR, le aziende agricole sono in ginocchio, la xylella avanza e la sanità è a pezzi. È arrivata l’ora di voltare pagina dopo 15 anni di centrosinistra. Bisogna valorizzare le professioni, aiutare il commercio e le imprese con sgravi fiscali, infrastrutture e investimenti”. Damiano D’Autilia, commercialista e consulente del lavoro, titolare di uno studio professionale tra i più apprezzati della provincia, mette a disposizione la sua esperienza per un progetto di sviluppo del mondo del lavoro e di valorizzazione delle professioni (cliccate sull’immagine per guardare l’intervista ndr).

LA LISTA UDC

Avantaggiato Salvatore;

Cazzella Francesco;

D’Agostino Nicola;

Dainese Valentina;

D’Aprile Elisa;

Dautilia Damiano;

De Giorgi Giovanni;

Pagliara Larissa Owena;

Palma Giuseppe;

Scarcella Antonio.