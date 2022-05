Barbara Giannuzzi entra nel direttivo del MRS di Ugento con delega alla Sicurezza e al Buon Governo

UGENTO (Lecce) – Continua a crescere il Direttivo di Ugento del Movimento Regione Salento che ha accolto con entusiasmo Barbara Giannuzzi, laureata in Filosofia ed un master in Risorse umane. A lei, così come spiega, il coordinatore cittadino Luca Bleve, va la Delega alla Sicurezza e al Buon Governo:

“Continua il nostro lavoro di crescita e radicamento sul territorio e l’ingresso di Barbara Giannuzzi, donna eccezionale di valore e valori, ci rende ancora più incisivi. Sono lieto di presentarvi una persona che ama il suo territorio e la buona politica.

Abbiamo deciso di affidarle la Delega alla Sicurezza e al Buon Governo certi che saprà, con le sue competenze, dare profondità al nostro progetto politico. A nome di tutto il direttivo i migliori auguri di buon lavoro”.

“Ringrazio tutti i componenti del Direttivo ed in particolar modo il coordinatore Luca Bleve che ha saputo coinvolgermi in questa nuova avventura affidandomi anche l’importante Delega. Un saluto particolare al Presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro, persona che stimo per l’impegno che non ha mai lesinato per il nostro Salento.

Inizia per me un nuovo percorso all’interno di un gruppo consolidato e di un contenitore politico locale che è sempre in prima linea nel solo interesse del nostro territorio e con orgoglio garantisco il massimo impegno”. Queste le dichiarazioni di Barbara Giannuzzi.