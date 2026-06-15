Fiamme, scatta l’allerta massima: Lecce blinda le campagne. Ma sull’incendio di Ugento esplode la polemica di Pasquino e De Nuzzo

Da oggi e fino al 15 settembre la Puglia entra ufficialmente nella stagione di massimo rischio incendi e il Comune di Lecce alza il livello di guardia con controlli serrati, divieti rigorosi e sanzioni che possono superare i 10mila euro. Mentre la Polizia Locale richiama cittadini e agricoltori al rispetto delle regole, il devastante incendio che ha colpito nei giorni scorsi il territorio di Ugento continua ad alimentare polemiche politiche sempre più accese tra opposizione, Regione e amministratori locali.

Con l’entrata in vigore dello stato di grave pericolosità dichiarato dalla Regione Puglia, diventa assolutamente vietato accendere fuochi di qualsiasi genere nelle aree boscate, cespugliate, arborate, nei pascoli e nelle zone limitrofe entro cento metri. Stop anche all’utilizzo di apparecchi a fiamma libera o elettrici per il taglio dei metalli, al lancio di mozziconi accesi, alle attività pirotecniche e ai fuochi d’artificio. Vietato inoltre transitare o sostare con veicoli a motore fuori dalle strade pubbliche o su superfici ricoperte da erba secca e abbandonare rifiuti nelle campagne e nei boschi.

Particolare attenzione viene riservata all’abbruciamento delle stoppie. La pratica resta vietata durante il periodo di massimo rischio, salvo specifiche deroghe per esigenze agricole legate al ringrano o alle colture di secondo raccolto. Anche in questi casi sarà possibile procedere soltanto nelle giornate classificate con bollettino verde dalla Protezione Civile regionale, tra le 5 e le 10 del mattino, mantenendo almeno cinquanta metri di distanza da abitazioni, infrastrutture, boschi e pascoli e predisponendo fasce di sicurezza prive di vegetazione secca. Nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000, come il Parco di Rauccio, la combustione resta invece sempre vietata. Gli agricoltori interessati dovranno inoltre comunicare preventivamente l’attività al Comune e alla Regione almeno due giorni prima.

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, il Nucleo di Vigilanza Ambientale e le altre forze dell’ordine proseguiranno i controlli già avviati sul territorio. Palazzo Carafa ricorda che sono stati effettuati oltre cento sopralluoghi e contestate 75 sanzioni. Per chi viola le norme sono previste multe da 1.032 a 10.329 euro, oltre alle eventuali conseguenze penali e al risarcimento del danno ambientale. In caso di incendio o principio di rogo, l’invito ai cittadini è di contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Intanto il maxi incendio di Ugento continua a infiammare il dibattito politico. La consigliera di minoranza Laura De Nuzzo ha affidato ai social un durissimo intervento: “Quello che è accaduto ieri a Ugento non è soltanto un incendio: è una ferita mai rimarginata nel cuore della nostra comunità”. Secondo De Nuzzo, la macchia mediterranea è stata “inghiottita non solo dalle fiamme, ma da anni di incuria, assenza e responsabilità mancate”. La consigliera ha ringraziato volontari e soccorritori, sottolineando che “c’è chi ha rischiato la vita per difendere ciò che altri avrebbero dovuto proteggere ogni giorno”.

L’esponente dell’opposizione punta il dito contro Regione, Comune ed Ente Parco: “Ugento ha perso un polmone e nessuno può far finta che sia solo una tragica fatalità”. E aggiunge: “La nostra oasi non è uno slogan da campagna elettorale. È casa, identità, futuro. Quando chi ha il dovere di custodirla dimostra assenza, menefreghismo e incapacità, le dimissioni non sono una provocazione: sono un atto dovuto”. Nel suo messaggio non manca un ringraziamento al senatore Roberto Marti e al deputato Salvatore Di Mattina, detto Toti, per l’impegno che avrebbe contribuito a far arrivare in Salento tre Canadair.

Sulla vicenda interviene anche Fratelli d’Italia. Il capogruppo in Consiglio comunale a Lecce, Andrea Pasquino, parla di una Regione “in evidente ritardo” nella predisposizione del piano antincendio. “Il gruppo regionale Fratelli d’Italia aveva suonato la sveglia già una settimana fa”, afferma, sostenendo che i roghi del fine settimana avrebbero dimostrato le criticità denunciate dal partito. Secondo Pasquino, la Regione “si è fatta trovare impreparata, con le convenzioni ancora da chiudere con vigili del fuoco e associazioni di volontariato”. Nel mirino finisce anche l’ex sindaco Carlo Salvemini, accusato di difendere il governo regionale. “È ridicolo che sia lui a lanciare accuse di propaganda, quando si fa avvocato delle cause perse di un governo regionale evidentemente incapace di organizzare una risposta puntuale ed efficiente al rischio incendi”, attacca il consigliere meloniano. Carlo Salvemini, ex sindaco di Lecce, ha bollato le dure polemiche come “sciacallaggio mediatico” e ha spiegato che la flotta dei canadair è gestita dallo Stato. Ma FdI insiste sull’impreparazione del livello regionale e sul troppo tempo trascorso prima dell’intervento.

Mentre il Salento fa i conti con l’ennesima emergenza ambientale, la stagione più delicata dell’anno entra dunque nel vivo tra ordinanze, controlli e scontri politici. Sul fronte operativo la parola d’ordine è prevenzione, ma il caso Ugento dimostra che il tema degli incendi continua a essere terreno di scontro ben oltre l’emergenza.