BCC Leverano, domani primo allenamento congiunto con SBV Galatina

La BCC Leverano si avvia a chiudere la terza settimana di intensa preparazione atletica, agli ordini del preparatore, Danilo Franco (nel riquadro). Intanto domani pomeriggio la squadra allenata da coach Andrea Zecca terrà il primo allenamento congiunto contro l’SBV Galatina, a porte chiuse. Un’opportunità importante per tornare a confrontarsi, dopo lunghi mesi di lontananza da qualsiasi tipo di sfida, con uno sparring partner di livello, in vista dell’esordio stagionale l’8 novembre in casa contro Paglieta.

“Il gruppo risponde molto bene fin qui – precisa il dottor Danilo Franco – Anche i nuovi si sono subito inseriti, sposando la filosofia del lavoro, del sacrificio e della fatica. In queste settimane stiamo caricando molto a livello anaerobico lattacido per mettere un po’ di benzina nelle gambe, tenendo come riferimento i test che abbiamo fatto a inizio ritiro. Nelle prossime settimane incrementeremo le sedute di pesi in palestra, aumenteremo i livelli di forza anche in vista di un calendario fitto di allenamenti congiunti che ha l’obiettivo di farci arrivare pronti alla prima di campionato”.

Tanto lavoro a livello fisico-atletico, ma la rosa giallobù ha cominciato a conoscersi meglio anche dal punto di vista tecnico.

“E’ un gruppo che si conosce molto bene e anche il nuovo arrivato, Valerio Barone, sembra essere con noi da sempre – confida Andrea Zecca – I ragazzi stanno lavorando molto bene per quello che è possibile fare in questo momento contingente legato all’epidemia da Covid-19. La nostra speranza è che, come sta accadendo per altri sport, le porte del palazzetto possano essere aperte ai nostri tifosi, sempre nel rispetto delle linee guida sanitarie”.

