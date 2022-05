Covid: 196 casi in Puglia. 7 nuovi positivi a Lecce e 3 nella provincia leccese. Aumentano i ricoverati: 274

PUGLIA – Aumentano i contagi a Lecce: nel capoluogo di provincia sono 7 i nuovi contagi e 3 nella provincia (momentaneamente sul territorio salentino). L’ultimo caso riguarda un uomo residente nella città barocca che è si è rivolto al pronto soccorso del Fazzi dove hanno scoperto il contagio. Il COVID-19 si diffonde soprattutto nelle famiglie: ieri è emersa la positività della fidanzata quarantenne di un altro leccese contagiato nei giorni scorsi, insieme ai genitori di lui (che sono risultati positivi ieri). C’è un un altro dipendente che lavora nella pista di Nardò contagiato (residente a Lecce), che ha contratto il virus all’esterno del luogo di lavoro, quando era fuori: è collegato a un altro positivo. Gli unici stranieri positivi di oggi sono una nigeriana ricoverata a Galatina e un migrante (domiciliati a Lecce). Per il resto si tratta di contagi di gente momentaneamente nel Salento. C’è una buona notizia per Surbo: nella mappa epidemiologica torna nella fascia da 1 a 5 contagi (evidentemente diversi positivi, che in realtà sono stranieri attribuiti a questa comunità, sono guariti). Il SARS-CoV-2 colpisce sempre di più ora che ci avviciniamo alla stagione più fredda. Come ha spiegato ieri il professore Lopalco, si torna a lavorare in spazi chiusi che facilitano la trasmissione del virus quando non si adottano tutte le cautele necessarie.

Oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, i numeri sono ancora più inquietanti: sono stati registrati 4822 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 196 casi positivi. Ecco le cifre nelle varie province pugliesi: 68 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 80 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 435.524 test.

4.883 sono i pazienti guariti.

3.133 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.619, così suddivisi:

3.425 nella Provincia di Bari;

784 nella Provincia di Bat;

786 nella Provincia di Brindisi;

2094 nella Provincia di Foggia;

839 nella Provincia di Lecce;

626 nella Provincia di Taranto;

63 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota. La situazione resta critica nel nord barese, ma anche i numeri nel Salento continuano a crescere. Allarma il fatto che cresca sensibilmente anche il numero dei sintomatici: attualmente in Puglia i ricoverati sono 274. Il numero cresce giorno dopo giorno.