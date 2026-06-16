Tragedia a Soleto: pulisce il fondo agricolo, muore carbonizzato

SOLETO (Lecce) – Un dramma della fatalità si è consumato invece nelle campagne di Soleto. Un uomo di 86 anni ha perso la vita in modo atroce mentre era intento a ripulire un terreno agricolo, presumibilmente di sua proprietà.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava bruciando delle sterpaglie (una pratica diffusa ma strettamente regolamentata e rischiosa) quando è stato improvvisamente sopraffatto dalle fiamme, morendo carbonizzato.
Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, che non hanno potuto fare altro che spegnere il rogo e constatare il decesso dell’uomo. Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.
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