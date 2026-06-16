Completato l’iter per la Licenza Nazionale

L’U.S. Lecce ha regolarmente completato l’iter per il rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 2026/2027.
Il notevole impatto dei lavori in corso di svolgimento presso lo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare”- ha reso necessaria l’indicazione di un impianto alternativo, a titolo puramente precauzionale, nel caso in cui la ristrutturazione dovesse protrarsi oltre i tempi stabiliti.
L’U.S. Lecce ha indicato a tal fine lo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna ed ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie in un ristretto lasso temporale grazie alla efficiente collaborazione tra le società e le istituzioni coinvolte.
L’U.S. Lecce ed il Presidente Saverio Sticchi Damiani intendono ringraziare il Presidente Joey Saputo e l’AD Claudio Fenucci, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e gli uffici comunali preposti, il Prefetto di Bologna Enrico Ricci ed il Questore di Bologna Gaetano Bonaccorso.
Un ringraziamento particolare infine al Prefetto di Lecce Natalino Manno ed al Questore di Lecce Giampietro Lionetti ed i loro rispettivi uffici per lo straordinario impegno profuso.
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